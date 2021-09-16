Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью Eurosport заявил, что считает себя полностью антисоветским человеком. Он рассказал, как нужно было вести себя спортсменам из СССР за границей.

– Вы советский или антисоветский человек?

– Однозначно антисоветский. Я вообще против советского строя. Он мне отвратителен. Во всех отношениях.

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– У вас есть гражданство Франции?

– Нет. Я жил во Франции в одно время. Хотя я постоянно получал визы. Я там купил квартиру. И у меня были проблемы с налогами.

– Вы не платили их?

– Я тогда играл, и у меня были проблемы с налогами, потому что они посчитали, что я провожу там больше времени и живу. Начались все эти проблемы. Помню: был суд. С меня хотели 1.800.000 млн евро и два года лишения свободы. Я взял адвоката и мы бились в судах, чтобы убрать это.

– Выиграли?

– Вначале я выиграл, а потом проиграл частично.

– Как нужно было вести себя за границей?

– Нам говорили: «Вы должны понимать, что мы самые лучшие». Я не мог говорить: «Я». Мы всегда должны были говорить «Мы». Мы – лицо страны. Самой лучшей. Самые великие. Нас снаряжали такими лозунгами, и мы понимали на этих собеседованиях, что мы самые лучшие самые великие. Но получается так, что мы приезжали туда, при этом проигрывали. Я понимал, что мы самые лучшие, самые великие на словах.

55-летний Чесноков – обладатель семи титулов ATP, полуфиналист «Ролан Гаррос».

В 1991 году входил в топ-9 ATP.

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