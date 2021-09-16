Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью Eurosport признался, что ему поступало предложение сыграть договорной матч.
– Вам договорной матч предлагали когда-нибудь?
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– Да, предлагали. Но я не хотел. Это не мой стиль. Я говорил так: «Я не слышал и вас не знаю. Пожалуйста». Это был разговор между нами. Я не хочу знать это. Я вообще себя так вел, что люди понимали, что лучше ко мне не подходить. И практически никто не подходил.
- 55-летний Чесноков – обладатель семи титулов ATP, полуфиналист «Ролан Гаррос».
- В 1991 году теннисист входил в топ-9 ATP.
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