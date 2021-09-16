ATP собирается внести в правила пункт о длительности туалетных и медицинских перерывов, потому что отсутствие регламента, по их мнению, становится проблемой.
«Надеюсь, до конца года мы сформулируем четкие правила, потому что, как мне кажется, это постепенно перерастает в большую проблему. Она существует уже некоторое время, но сейчас мы планируем подойти к ее решению более ответственно, хотим реально что-то поменять», – заявил представитель ATP по сообщению Reuters.
Итоговый турнир ATP
Медведев квалифицировался на Итоговый после титула на USO
В WTA лишь отметили, что всегда открыты для обсуждения и усовершенствования правил, если того потребует ситуация.
- Впервые вопрос о длительности туалетных перерывов был затронут на турнире в Цинциннати, когда Александр Зверев высказал претензии Стефаносу Циципасу.
- Грек продолжил активно пользоваться паузами и на прошедшем вслед за этим US Open.
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