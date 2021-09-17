Известный журналист Владимир Познер поделился впечатлениями от непредсказуемости современного женского тенниса и выразил уважение 23-кратной обладательнице титулов «ТБШ» Серене Уильямс.
– Женский теннис абсолютно непредсказуем по сегодняшнего дню. Это нравится или пугает?
– Мне нравится, потому что много лет когда один и тот же человек – Серена, и Серена, и еще раз Серена... Я отдаю должное совершенно изумительной [спортсменке], одна из величайших, если не величайшая теннисистка, но все же хочется видеть разных. Помню времена Штеффи Графф, и это было интереснее с моей точки зрения, – сказал Познер в интервью Eurosport.ru.
Теннис
«Мы любим Марию». Винус – о предыстории фото с Шараповой и Сереной
- В финале US Open-2021 играли 18-летняя Эмма Радукану (стала обладательницей титула) и 19-летняя Лейла Фернандес.
- В 2019-2021 годах победительницами «ТБШ» становились 8 разных теннисисток.
US Open
Серена в перьях, дичь Осаки – теннисистки блеснули на Met Gala
Теннис
Серена может завершить карьеру. На это намекнул ее тренер