Известный журналист Владимир Познер поделился впечатлениями от непредсказуемости современного женского тенниса и выразил уважение 23-кратной обладательнице титулов «ТБШ» Серене Уильямс.

– Женский теннис абсолютно непредсказуем по сегодняшнего дню. Это нравится или пугает?

– Мне нравится, потому что много лет когда один и тот же человек – Серена, и Серена, и еще раз Серена... Я отдаю должное совершенно изумительной [спортсменке], одна из величайших, если не величайшая теннисистка, но все же хочется видеть разных. Помню времена Штеффи Графф, и это было интереснее с моей точки зрения, – сказал Познер в интервью Eurosport.ru.

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В финале US Open-2021 играли 18-летняя Эмма Радукану (стала обладательницей титула) и 19-летняя Лейла Фернандес.

В 2019-2021 годах победительницами «ТБШ» становились 8 разных теннисисток.

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