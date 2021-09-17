Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась предысторией фотографии с сестрой Сереной и Марией Шараповой на балу Met Gala в Нью-Йорке.

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«Мы с Сереной говорили о Марии за день до Met Gala. Мы гуляли и говорили: «Блин, вот бы Мария еще играла». А потом мы увидели ее, и обе сказали: «Боже, мы только что о тебе говорили, вот бы ты все еще была в туре». Мы были так счастливы видеть друг друга: обнимались, смеялись, делились историями и потом сделали ту самую фотографию.

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Предыстория такова: несмотря на то, что как игроки мы упорно соревнуемся на корте в течение многих лет, мы по-прежнему уважаем и любим друг друга. И любим Марию. И если ты, Мария, захочешь вернуться, как мы просили, то вперед! Это относится и к тебе, Каролин [Возняцки – Eurosport.ru]», – сказала Винус Уильямс.

Мария Шарапова завершила карьеру 26 февраля 2020 года.

Суммарно на счету Винус, Серены и Марии 35 титулов «ТБШ» в одиночном разряде.

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