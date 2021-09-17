Владимир Познер прокомментировал проблемы, стоящие перед молодыми талантливыми спортсменами в российском спорте.

– Сейчас можно молодому игроку без денег из глубинки, парню или девочке, пробиться на одном таланте? Или на одном таланте нереально?

– Точно не знаю, поскольку с этим не сталкивался. Но полагаю, что это очень трудно. Если мы хотим, чтобы у нас были спортивные успехи, неважно, в каком виде спорта, то необходимо сделать все, чтобы этот спорт и этот вид спорта стал массовым. Привлечь максимум людей, будь то командный вид спорта – хоккей или футбол – или такой, как теннис. Выявлять таким образом наиболее способных, а потом им помогать. Если это будет зависеть от денег, то успехов не будет.

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– У нас очень много говорят, что теннис сейчас развивается в частных клубах, а не так, чтобы централизованно. Даже в моем детстве еще ходили по школам, отбирали таланты, а сейчас все больше заточено на клубный уровень. В чем видите проблемы и пути решения? Не только в теннисе.

– Это решение политическое. Это понимание со стороны властей, необходимости открыть спорт для наибольшего количества людей. Что это важно, с одной стороны, и для здоровья, а с другой стороны – и для того, чтобы страна славилась спортивными достижениями. Это не фокус, это существует во многих странах, в частности, в США, которые являются, конечно, ведущей спортивной державой. Не только там – еще в Германии и так далее. Мне кажется, что мы увлеклись всякими випами, закрытыми местами для тех, кто может себе позволить. Ничего хорошего спорту это не принесет, – сказал Познер в интервью Eurosport

В 2021 году Даниил Медведев выиграл US Open и дошел до финала Australian Open, Карен Хачанов стал серебряным призером одиночного олимпийского турнира, а в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева.

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