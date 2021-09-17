Анастасия Павлюченкова в разговоре с Евгением Коростелевым для Eurosport.ru поделилась эмоциями от Олимпиады, где s миксте с Андреем Рублевым завоевала золото.

– Елена Веснина рассказала, что финал Олимпиады – колоссальный стресс, который она никогда не испытывала. У вас тоже так?

– У нас все матчи были такие. Хотя для меня лично не было разницы, иностранцы против нас в финале или русские. Меня это абсолютно не трогало. Я хотела выиграть золото. Против кого я играла – все равно. Даже не думала об этом, для меня ничего не поменялось.

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У нас с первого круга после каждого матча в прямом смысле тряслись руки, все игры были нереально нервные. Поэтому к финалу я была абсолютно готова, для нас это было уже нормальное состояние.

Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

– Это был приятный стресс или все-таки больше не хочется такое испытывать?

– Матч был очень нервный, а стресс – тяжелый. Даже не знаю, было тяжелее или легче, что мы вдвоем с Андреем, потому что одинаково нервничали.

В то же время это очень круто и, наверное, останется в памяти максимально долго. Возможно, больше никогда не испытаем таких эмоций и нервов.

В финале Игр Павлюченкова и Рублев обыграли другую пару из России – Елену Веснину и Аслана Карацева (6:3, 6:7(5), 13:11).

Анастасия занимает 14-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне она впервые дошла до финала мэйджора: в решающем матче «Ролан Гаррос» Павлюченкова уступила Барборе Крейчиковой.

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