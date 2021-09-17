Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что в ней выдает русскую, а также назвала черты, которые ей нравятся в соотечественниках.

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– «Учитывая, сколько я живу за границей, я, скорее, человек мира. Но при этом русская однозначно». Что в вас выдает русскую?

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– Иностранцы никогда не скажут, что я русская. Ни чисто внешне, потому что русские всегда выделяются за границей, особенно если пара. Внешность, одежда. Мне всегда говорили, что я голландка, шведка, испанка – кто угодно, но только не русская. Что я в себе считаю самым русским? Наверное, щедрая душа, как в рекламе шоколада.

Если это мой человек, я все готова бросить. Считаю, что это очень русская тема. Замечала, что иностранцы более сдержанные во всем. А у нас: домой пригласил, поляну накрыл, всех напоил, накормил.

– Назовите три черты, которые вам нравятся в русских людях.

– Страсть к тому, что делаешь, какая-то отдача. Считаю русских щедрыми, и это касается не только финансов, но и эмоций – если праздновать, то делать это на всю катушку, отдаваться душой, – рассказала Анастасия в интервью Eurosport.ru.

Павлюченкова в нынешнем сезоне вышла в первый финал «Шлема» и вернула звание первой ракетки России.

Анастасия – олимпийская чемпионка Токио в миксте в паре с Андреем Рублевым.

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