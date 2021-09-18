Известный телеведущий Владимир Познер побывал в гостях у Eurosport.ru и ответил на вопросы продюсера и комментатора телеканалов Максима Янчевского.

В интервью Познер поделился впечатлениями от победного для Даниила Медведева US Open, рассказал о собственных теннисных тренировках и порассуждал о проблемах детского и массового спорта в России. Также Владимир Владимирович восхитился экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и заявил, что не против пригласить бойца на интервью.

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