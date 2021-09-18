18-летний белорусский теннисист Даниил Остапенков обыграл Диего Шварцмана из Аргентины в матче Мировой группы Кубка Дэвиса.

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Игра проходила в Буэнос-Айресе на грунте и продолжалась 1 час 38 минут. Остапенков выиграл со счетом – 6:4, 6:3. Он реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. 15-ю ракетку мира не спасло даже то, что он сделал в два раза меньше двойных ошибок – три против шести у соперника.

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У Остапенкова нет рейтинга ATP – это лишь второй матч теннисиста на взрослом уровне. В первом белорус взял два гейма у 92-го номера мирового рейтинга из Германии Доминика Кёпфера.

Шварцман впервые в карьере проиграл сопернику, не имеющему рейтинга.

Самый низкорейтинговый соперник, которому проигрывал аргентинец – 277-й номер Эрнесто Эскобедо из США.

Букмекеры оценивали шансы Диего на победу с коэффициентом 1,01.

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