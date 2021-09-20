ATP обновил рейтинги 20 сентября. Список лучших теннисистов, как и неделей ранее, возглавляет серб Новак Джокович.

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Десятка лучших АТР с прошлой недели не претерпела изменений, теннисисты выстроились в рейтинге в том же порядке: Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию, а Андрей Рублев – пятую. Аслан Карацев и Карен Хачанов также сохранили 25-е и 27-е места соответственно.

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Рейтинг АТР за 20 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 133 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 575

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 7760

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 6130

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 5815

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 5173

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4995

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3765

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) – 3440…

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25 (25). Аслан Карацев (Россия) – 2074…

27 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1965

Даниил Медведев Фото: Getty Images

В женском рейтинге удерживает 1-е место австралийка Эшли Барти. Японка Наоми Осака с прошлой недели опустилась еще на три позиции, а американка София Кенин – на одну. Их подвинули чешка Барбора Крейчикова, переместившаяся на 5-ю строчку, и полька Ига Швёнтек, ставшая 6-й.

Лучшая теннисистка России Анастасия Павлюченкова преодолела еще одну строчку и поднялась на 13-е место, также в топ-100 входят еще восемь российских девушек, лишь Анна Блинкова не смогла удержаться в «сотне».

Рейтинг WTA за 20 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10075

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 7720

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5315

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 4860

5 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4668

6 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4571

7 (6). София Кенин (США) – 4413

8 (5). Наоми Осака (Япония) – 4326

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4135

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4060 ...

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13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3285...

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) – 2355...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 2030...

34 (33) Екатерина Александрова (Россия) – 1856...

44 (48) Людмила Самсонова (Россия) – 1526...

89 (76) Светлана Кузнецова (Россия) – 889...

82 (77).Варвара Грачева (Россия) – 940...

92 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 883 ...

96 (97). Вера Звонарева (Россия) – 849

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