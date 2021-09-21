Греческий теннисист Стефанос Циципас не стал снова называть теннис Даниила Медведева скучным, но все равно нашел способ покритиковать его игру.

«Даниил очень стабилен. Он очень сложный соперник, но меня удивляет, что с таким теннисом он умудряется побеждать так часто. Его игра не скучная, но односторонняя. Но нужно признать, что она работает. Возможно, на сегодня он лучший игрок в мире, хотя Зверев, конечно, был более стабилен на протяжении карьеры», – заявил Циципас в интервью SDNA

В 2019 Стефанос назвал теннис Медведева скучным, в ответ Даниил заявил, что отныне они враги.

Циципас и Медведев провели 8 матчей, преимущество у Даниила: 6-2. В 2021-м они обменялись победами на мэйджорах: россиянин был сильнее в полуфинале Australian Open, грек взял реванш в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

В сентябре Даниил завоевал первый «Шлем» в карьере, победив Новака Джоковича в финале US Open.

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