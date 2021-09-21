Бывший теннисист Николай Давыденко в интервью Eurosport поделился мнением о будущем Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Бывшая третья ракетка мира считает, что легендарные спортсмены начнут сдавать позиции и вскоре не смогут выиграть матч из пяти сетов.

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«Федерер уже все сделал, достиг таких высот. Он пытается себе доказать или кому-то, что он еще может в 40 лет что-то выиграть. Но не знаю, какие нужны медикаменты и лекарства, чтобы организм так поддерживал и в 40 лет быть как в 20. Разница большая, организм истощен, он столько играл, столько двигался. Чтобы в 40 лет так делать, чисто одним теннисом уже не выиграть. Пару лет назад я с ним встречался в Шанхае, спрашивал: «Что тебя держит?» Он говорит: «Меня, слава богу, выдерживает еще физика. Старается тело, если бы не фитнес-тренер, я бы давно сломался».

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Думаю, Надалю и Федереру с травмами такими уже будет тяжело возвращаться. Конечно, фанаты сейчас меня загнобят и скажут, что чушь несу. Но если ощущать как оно есть, то они уже будут уступать потихонечку. Может, будут что-то выигрывать – я не говорю, что они все будут проигрывать. Но я не думаю, что они потенциально смогут выиграть пятисетовый матч. Могут из трех сетов – час сыграть, полтора. И так можно сыграть турнир, и то главное, чтобы опять что-то не вышло, какая-то травма.

Федерер и Надаль по-любому будут опускаться [в рейтинге]. Они в данный момент вообще не играют. Не знаю, выйдут ли они вообще на этот корт. Мы говорим о тех, кто сейчас травмирован. Мы не знаем, когда они выйдут – надо у них спросить», – сказал Давыденко.

Надаль завершил сезон из-за травмы стопы. Последний матч он провел в Вашингтоне, где в третьем круге проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису. В этом году Рафаэль впервые за 5 лет не выиграл «Ролан Гаррос».

Роджер Федерер пропустил US Open и, возможно, не сыграет на Australian Open в январе из-за новой операции на колене.

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