Греческий теннисист Стефанос Циципас записал по-русски обращение к участникам футбольного турнира среди ветеранов памяти Сергея Сальникова, его дедушки. Для видео спортсмен надел майку сборной России.
«Уважаемые ветераны советского футбола и организаторы турнира имени Сергея Сальникова. Дорогие зрители.
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Я знаю, что мой дед, Сергей Сальников, был всю жизнь предан этой игре – футболу. Сергей настолько любил футбол, что мог говорить об этом часами. И мы, наконец, дождались такого замечательного турнира. В этот день мы все тепло вспоминаем нашего Сергея Сальникова.
Мы надеемся, что этот турнир приносит огромное удовольствие как для участников, так и для зрителей турнира. Вся наша дружная семья желает вам от всей души огромного здоровья», – сказал Циципас в твиттере.
- Олимпийский чемпион-1956 Сергей Сальников – дед Стефаноса по материнской линии.
- Циципас является третьей ракеткой мира.
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