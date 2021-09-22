Греческий теннисист Стефанос Циципас записал по-русски обращение к участникам футбольного турнира среди ветеранов памяти Сергея Сальникова, его дедушки. Для видео спортсмен надел майку сборной России.

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«Уважаемые ветераны советского футбола и организаторы турнира имени Сергея Сальникова. Дорогие зрители.

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Я знаю, что мой дед, Сергей Сальников, был всю жизнь предан этой игре – футболу. Сергей настолько любил футбол, что мог говорить об этом часами. И мы, наконец, дождались такого замечательного турнира. В этот день мы все тепло вспоминаем нашего Сергея Сальникова.

Мы надеемся, что этот турнир приносит огромное удовольствие как для участников, так и для зрителей турнира. Вся наша дружная семья желает вам от всей души огромного здоровья», – сказал Циципас в твиттере.

Олимпийский чемпион-1956 Сергей Сальников – дед Стефаноса по материнской линии.

Циципас является третьей ракеткой мира.

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