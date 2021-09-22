Греческий теннисист Стефанос Циципас записал по-русски обращение к участникам футбольного турнира среди ветеранов памяти Сергея Сальникова, его дедушки. Для видео спортсмен надел майку сборной России.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
«Уважаемые ветераны советского футбола и организаторы турнира имени Сергея Сальникова. Дорогие зрители.
Теннис
Циципас: «Удивляет, что Медведев так часто побеждает с такой игрой»
ВЧЕРА В 12:31
Я знаю, что мой дед, Сергей Сальников, был всю жизнь предан этой игре – футболу. Сергей настолько любил футбол, что мог говорить об этом часами. И мы, наконец, дождались такого замечательного турнира. В этот день мы все тепло вспоминаем нашего Сергея Сальникова.
Мы надеемся, что этот турнир приносит огромное удовольствие как для участников, так и для зрителей турнира. Вся наша дружная семья желает вам от всей души огромного здоровья», – сказал Циципас в твиттере.
  • Олимпийский чемпион-1956 Сергей Сальников – дед Стефаноса по материнской линии.
  • Циципас является третьей ракеткой мира.
Стефанос Циципас назвал игру Медведева односторонней и выразил удивление, что Даниил все равно побеждает
Следи за новостями тенниса на Eurosport.ru
Теннис
ATP ограничит длительность туалетных перерывов (Reuters)
16/09/2021 В 17:35
Итоговый турнир ATP
Медведев квалифицировался на Итоговый после титула на USO
13/09/2021 В 11:00