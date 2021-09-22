Девушка австралийца Ника Кирьоса Киара Пассари в сторис инстаграма поделилась рассказом о столкновении с бывшей своего парня – теннисисткой из России Анной Калинской.

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«Однажды она увидела нас в клубе и бросила бокал в наш столик, дала Нику пощечину и потом не отставала от меня. После она влезла с нами в такси и доехала до нашего отеля, где пыталась ворваться в наш номер.

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Вывод: она на 100% сумасшедшая. И это при том, что у нее сейчас есть парень. Я не стану врать, Ник мог бы предотвратить эту ситуацию. Но да, жаль, что так получилось», – заключила Киара.

Ник Кирьос – победитель шести турниров ATP, из них пять – в одиночном разряде.

Анна Калинская – победительница одного турнира WTA в парном разряде.

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