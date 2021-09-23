Дядя и по совместительству бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль рассказал о восстановлении испанца после травмы и о его планах по возвращению в тур.
«Дела идут лучше. Он нацелен на то, чтобы стартовать в Австралии. У него все будет хорошо. Я в этом убежден. Идея состоит в том, чтобы провести отличный 2022 год. Он вложит в это все свои силы», – приводит слова Тони Надаля Tennis Majors.
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- В августе Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы стопы.
- Он являетcя 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».
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