Дядя и по совместительству бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль рассказал о восстановлении испанца после травмы и о его планах по возвращению в тур.

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«Дела идут лучше. Он нацелен на то, чтобы стартовать в Австралии. У него все будет хорошо. Я в этом убежден. Идея состоит в том, чтобы провести отличный 2022 год. Он вложит в это все свои силы», – приводит слова Тони Надаля Tennis Majors

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В августе Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы стопы.

Он являетcя 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».

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