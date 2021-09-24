Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала об отношениях с американской теннисисткой Сереной Уильямс.
«После финала Уимблдона-2004, когда я вошла в раздевалку, то услышала, как громко рыдала Серена Уильямс. Это было даже не похоже на рыдания: Серена вопила. Я ушла из раздевалки так быстро, как могла, но она знала, что я слышала ее. Думаю, она ненавидела меня за то, что я увидела ее в самый неподходящий момент. Но в основном я думаю, что Серена ненавидела меня за то, что я слышала ее плач. Она не простила мне этого», – написала Шарапова в автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь».
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- В финале Уимблдона-2004 Шарапова обыграла Серену со счетом 6:1, 6:4.
- Мария – одна из десяти женщин в истории, кто обладает Карьерным шлемом.
- Россиянка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
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