Олимпийской чемпионке по теннису Елене Весниной вернули золотую и серебряную медали Олимпиады, которые она завоевала в 2016 году в Рио и в 2021-м – в Токио. Сделали это сами грабители, которые приложили к олимпийским наградам коробку конфет и записку с извинениями.

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Однако медали были переданы не лично в руки, а оставлены на КПП поселка в Московской области, где и живет Веснина. Это произошло 23 сентября. «Вместе с медалями оставили коробку конфет, записку с извинениями, но я ее не видел, содержимого рассказать не могу», – сообщил «Комсомольской правде» источник в полиции.

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Сама Веснина подтвердить возврат наград Игр не смогла: «Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала».

Инцидент с проникновением грабителей в дом теннисистки произошел 11 сентября.

Тогда помимо олимпийских наград из дома также вынесли перстень за Олимпиаду-2016 и украшения.

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