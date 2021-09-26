Laver Cup
Победы Медведева соло и Рублева в паре. Европа крушит мир 11-1
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Laver Cup
Медведев не снижает оборотов после USO – Шаповалов в этом убедил
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Теннис
Циципас расщепил Кирьоса и сделал преимущество Европы неприличным
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