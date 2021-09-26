Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своем состоянии после очередной, уже третьей по счету операции на колене, сделанной в августе. После нее теннисист пока передвигается на костылях.
«Было непросто принять решение – это уже третье вмешательство, в прошлом году я уже перенес пару операций на колене. Но на Уимблдоне я был недоволен своим состоянием – слишком далеко моя игра находилась от обычно высокого уровня.
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Сейчас нужно действовать последовательно. Сначала снова начать нормально ходить, затем нормально бегать, потом отрабатывать движения боком и прибавлять в скорости. Я вернусь на корт, но на восстановление потребуется еще несколько месяцев. В следующем году поглядим, мне не стоит спешить.
Постараюсь все сделать правильно, потому что это важно и для дальнейшей жизни – я хочу после тенниса жить полноценно. Сейчас я в неплохом состоянии, худшее уже позади. И я всем доволен», – цитирует Федерера твиттер Laver Cup.
- Роджер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема».
- В 2021 году Федерер выступил на пяти турнирах, его лучший результат – четвертьфинал Уимблдона.
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