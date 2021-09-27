– На Итоговом вы взяли полуфинал у Федерера, потом обыграли в финале Хуана Мартина дель Потро. Прошло 12 лет, а швейцарец до сих пор играет, улетая из Лондона с «баранкой» от Хуберта Хуркача. Вам было жаль его?

– Да, жаль. Он пытается себе или кому-то доказать, что может в 40 лет выигрывать. Хотя он всего достиг, все сделал. Но на самом деле наш организм не всегда готов. Не знаю, какие нужны медикаменты, лекарства, чтобы так его поддерживать: в 40 лет быть физически в форме как в 20 или 30. Потому что разница большая. Он столько играл, бегал – организм истощен. И в 40 лет чисто одним теннисом уже не выиграть. Все игроки бегают, достают мячи, борются и физически они намного крепче Федерера. Помню, пару лет назад встречался с ним в Шанхае и спрашивал, что его держит. «Меня, слава богу, держит еще физика. Если не фитнес-тренер, я бы уже давно сломался».

Теннис Давыденко: «Не думаю, что Надаль и Федерер выиграют пятисетовик» 21/09/2021 В 14:52

– Он по 12 часов в сутки спит!

– Он восстанавливается, много занимается физикой. Потому что теннис у него никуда не денется. Сейчас Роджер занимается в зале больше, чем в играет на кортах. Он может тренироваться всего час-полтора и то – физически, так как в теннис не надо много играть.

– Многие не заканчивают, потому что боятся будущего. Но ни Федереру, ни Маррею нечего опасаться?

– Да, они уже сформировались: у них есть семьи, дети.

– Рекламные контракты.

– Мы говорим не про рекламные контракты, а про жизнь – то, что будет потом. Потому что сложно путешествовать каждую неделю, ты всегда находишься где-то, постоянно в движении, в командировках. И если ты не играешь, то останавливаешься – движение прекращается. В эти моменты думаешь, что еще на турнире: можешь проснуться, потому что у тебя завтра матч. Встаешь и думаешь: «С ума что ли сошел? Ты давно уже не играешь!». Это сознание, которое тебя держит, движение, которое тебя не останавливает. Это происходит недолго, возможно, первые полгода – у всех по-разному. Многие боятся остановиться и продолжают.

Николай Давыденко Фото: Getty Images

– Сколько месяцев, лет вы жили в таком режиме?

– Где-то полгода. Просыпался, потому что думал, что еще в туре. Поэтому просто сказал себе: «Стоп. Я уже не могу играть».

– Чем-то занимались параллельно?

– Нет, нет, наоборот. Я с детьми занимался. Отдыхал, вообще отключился от тенниса. Пытался о нем не думать совсем, но он все равно оставался внутри, держался. Не смотрел, не интересовался. Соскучился где-то через 2-3 года.

Если бы он был американцем, то был бы на высоте и мелькал во всех рекламах

– Сегодня мы можем говорить, что Биг-3 нет?

– Да, думаю, уже все поменялось. Надалю и Федереру с такими травмами, паузами будет тяжело возвращаться. Конечно, фанаты меня сейчас загнобят и скажут: «Нет! Чушь несет». Они будут уступать потихонечку, уходить. Да, смогут выигрывать, например, «Мастерсы». Но не думаю, что в состоянии взять гранд-слэм, где нужно играть пять сетов. Они еще могут позволить себе две-три партии и полуторачасовой формат. Так пройти турнир можно, но чтобы еще и хроническая травма не вылезла: у Федерера – колено, Надаля – голеностоп. Потому что любая нагрузка выходит боком, и игроки сразу снимаются с матча.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер в ЮАР Фото: Getty Images

– Повлияет ли это на ATP? Ведь болельщики идут на этих теннисистов, а тур пользуется популярностью тройки: битва покрытий, Laver Cup.

– Сейчас, думаю, медиа – тикток, инстаграм – пытаются все связать с игроками, влиться в их жизнь – не только теннисную, но и частную. Появляются новые игроки, молодые. Если как я, болельщики за 40+, привыкли смотреть на Джоковича, Федерера, Надаля, то 16-летние будут фанатами Зверева, Медведева, Рублева. Приходят новые фанаты, и будет новый теннис.

– Спорт строится на битве контрастов, противоположностей: Борг-Макинрой, Сампрас-Агасси, Надаль-Федерер. Сейчас кто эта пара, тройка? За кем будут активно бегать спонсоры, а битву – промотировать?

– Так как Зверев – немец, то его будут раскручивать, потому что европеец. Циципас – грек. Они вообще не особо любят кого-то крутить. Вечно на расслабухе, мне кажется. Если бы был крутой американец – будущий номер один – его бы сейчас пиарили, потому что Америка любит раскручивать. Но лишь своего. Не будет промотировать европейца, русского. Медведев доказывает уровень своей игрой, победами на «Мастерсах». Если бы он был американцем, то был бы на высоте и мелькал во всех рекламах. Потому что в России этим не занимаются. Сейчас стало немного лучше, раньше у нас с промоушном был полный отстой.

– Но ведь он уже давно не в России, а в Монако.

– Не важно, в АТР все где-то находятся. В Москве или в России профессионально тренироваться тяжело. Особенно в столице. Нужно жить возле корта, чтобы аэропорт был рядом. А ездить и в пробках стоять часами – нет, спасибо. Он в Монако минут 15 на машине тратит, чтобы добраться до зала, потренироваться, пообедать. Ему никто не мешает: не зовут на пресс-конференции или на интервью для Eurosport (смеется). Но там комфортнее ситуация для тренировок. Конечно, сейчас федерация супер развивает теннис: будет классный стадион в спортивном центре имени Хуана Самаранча, залы, летние корты. «Cпартак», «Лужники» будут строить. Москва сейчас развивает теннис.

Для перспективы тенниса, будущего – хорошо развиваемся. Деньги, я так понял, вкладываются в теннис из-за того, что у нас появились хорошие игроки и реклама – они дают позитив. Тем более получили медали на Олимпиаде в Токио.

Федерер и Джокович говорят, что молодые стали бить сильнее, потому они – физически все кабаны

– При вас заканчивали Сампрас, Агасси, Кафельников, Сафин, а сегодня, возможно, Федерер. Меняется ли теннис на стыке поколений?

– Игра, да, меняется: скорость, техника, ритм. Допустим, ракетки обновляются каждый год – пытаются что-то внедрить, улучшить. Мячи делают легкие или тяжелые, тухлые или быстрые. Корты также меняют, так что не знаешь, чего ожидать. Приезжаешь, думаешь: «То же самое». А на каждом турнире тебе всегда надо прибиться к покрытию. Первый матч очень сложный. Совсем другие ощущения.

– Некстген опираются на опыт того поколения или как-то иначе выстраивают игру, по-своему?

– Конечно, по-другому. Игра меняется. Молодые свободнее, физически сильнее. Но опыт – теннисная игра у Джоковича, Федерера, Надаля намного интереснее, чем у молодых. Поэтому они и обыгрывают их в самых решающих моментах даже при равной игре. Теннис стал более ударным, резким, физически силовым. Федерер и Джокович говорят, что банально стали бить сильнее. А им ведь надо как-то ситуацию контролировать, потому что молодые – физически все кабаны за 1,90 метров. И бьют, и тянут, и подачи первые посылают.

– Пандемийный сезон заканчивается – рейтинги размораживаются. Топы будут опускаться, молодежь в силу интенсивности игры – подниматься. ATP пойдет навстречу тройке?

– ATP всегда идет навстречу. На самом деле там все решается, обновляется. Часто у нас проходили встречи игроков с чиновниками ATP перед турниром в Австралии: говорили, как прошел предыдущий сезон и что предстоит решать в новом. Никогда не было конфронтации, никто не ругался с организацией. Роджер и Рафа по-любому будут опускаться, они в данный момент вообще не играют. Не знаю, выйдут ли они вообще на корт. Мы говорим о тех, кто сейчас травмирован, не знаем, когда они выйдут. Надо написать и спросить: «А когда же вы выйдете?».

– Биг-4: Джокович, Медведев, Зверев, Циципас. Как долго такой группой они будут идти и кто попытается конкурировать?

– Тим. Я видел, как он может играть и какой теннис показывать. Если без травм, он вернется и войдет в Топ-5. Рублев показывает уровень. Если будет сдерживать свои эмоции и набираться опыта, мне кажется, он также закрепится.

Доминик Тим Фото: Getty Images

– Рублева много критикуют за однобокую игру без плана Б: лишь через мощный форхенд.

– Если это дает шанс выиграть, почему бы и нет. Все просаживаются. Все равно ищешь варианты, пытаешься восстановиться, набрать форму и опять всех обыгрывать. Рублев все равно показывает классный уровень на пятисотниках, в финалах «Мастерсов» играл. Думаю, у него есть хороший шанс.

– Вы говорили, что когда появились Роджер, Рафа, Новак, они сразу понимали, что надолго.

– Когда я был в десятке мира в Риме, перед турниром у меня прошла тренировка. Итальянец Риккардо Пьятти – коуч Шараповой, а сегодня Янника Синнера – тогда работал с Джоковичем. А Новак только-только начинал, молодой был. Даже еще не играл тысячники в Риме. Он либо просто тренировался, либо проходил квалификацию. Помню, что я бью-бью, а он, как стена, все тащит. Тогда ему было 17 лет. Ну, молодой и молодой. А проходит годик, и он как выстреливает в десятку. Здрасьте! Неожиданный момент.

– Такие мысли о тех, кто сейчас в туре, возникали?

– Медведев. Он сейчас подтверждает свои очки. Ему 25 лет, а он спокойно может еще держаться. Неизвестно, сколько лет он так может контролировать игру. Плюс, если у Джоковича выиграет (разговор состоялся до финала US Open – Eurosport.ru), то психологическая уверенность появится, потому что нет таких игроков, как Федерер или Надаль. У него открывается дверь и побыть первым, и выиграть гранд-слэмы. Не «РГ», но Australian Open, USO. У него тяжело с движением на песке, а так он очень хорош на харде, траве.

Берреттини, правда, человек, который показывает нереальную игру. Янник Синнер пытается войти в этот рейд и может скакнуть в пятерку. Боролся в пяти сетах, выигрывал матчи. Непростой теннисист.

– То есть все, кого вы назвали – это игроки с потенциалом первой ракетки мира?

– Да, опять же, этот Алькарас. Игрок топ-10. Но у него был спад, такая волна в том матче против канадца. Карлос идет как робот. Его еще Хуан Карлос Ферреро тренирует – такая же машина. Супер-теннисист, испанец. Он на корте сам стоял. Может в глубину залезть: и психологически, и физически подсказать. Хуан, вероятно, дотянет Карлоса до первой ракетки мира.

Ему важно, чтобы его поддерживали. Тогда открывается второе дыхание

– Карен Хачанов – открытие второй части сезона. Рублев, Медведев, Карацев стабильно брали титулы еще в начале 2021-го. Это второе дыхание?

– Карен очень любит поддержку. Он раскрывается эмоционально, когда его психологически подготавливают к матчу, когда он уверенно себя чувствует. Карен любит, например, играть Кубок Дэвиса – за команду, за страну. То же самое – Олимпиада. Сильно ему это нравится. Когда обычные турниры – сидит физио, тренер, да еще пустые трибуны – это он не особо любит. Ему нужно и важно, чтобы его поддерживали. Тогда открывается второе дыхание, эмоции, он расцветает. Когда этого нет, он утихает и психологически ему сложнее. Он любит публику.

– Когда-то вы были консультантом, тренером. Сейчас общаетесь, даете подсказки?

– Слежу за результатами. Но обидно за Карена, ведь он первым из России вошел в десятку, а потом чуть опустился. Затем подтянулись Медведев, Рублев. Это, конечно, сильно давит. Думаю, сейчас он уже успокоился. Потому что тяжело быть первым в стране, лучше всех, а потом остаться позади конкурентов.

– Амбиции сдали?

– Да, конечно. Теперь их меньше. Тогда возникла спешка: что-то надо делать, менять, творить. И эти эмоции его немного подавили. Но он же не стар – ему 25 лет. Думаю, все впереди. Показал же себя на Олимпиаде. Есть моменты, когда он показывает восхитительный теннис. Карен физически всегда хорошо готовился. Он силовыми тренировками занимается больше, чем теннисом.

Карен Хачанов, Россия, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

– Вы не скучаете по тренерскому периоду, может, с кем-то хотелось поработать?

– Скучаю, хочется профессиональные моменты видеть. Когда даже комментируешь, видны такие тонкости – над чем игроку работать и что улучшать именно профессионалам. Это лучше, чем работать с юниором. Хочется молодежь подготовить к туру, взрастить. Но бывают моменты, когда появляются шансы, но почему-то они резко исчезают. Интерес между тренером и игроком пропадает. Если же это профессионалы – они профессионалы. И когда я что-то подсказываю, они не спорят – знают, что делают: слушают и выполняют. Результат заметнее получается.

Сейчас я тренирую девятилетнюю дочку и 17-летнего пацана. Но я тоже хочу, чтобы он более профессионально научился играть в теннис, чтобы на хороший уровень вышел. Сейчас у меня нет кого-то, кого бы я хотел вывести в ATP-тур, потому что это надо тренироваться каждый день, серьезно готовиться.

Теннис Давыденко в прямом эфире тиктока Eurosport – залетай скорее! 07/09/2021 В 17:09