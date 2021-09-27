Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что скучает по безрукавкам Рафаэля Надаля. Федерер прокомментировал изменения в теннисной моде.
– Я люблю запоминающиеся комплекты форм. Скучаю по джинсовым шортам Агасси.
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– Я тоже! Правда, сейчас нет необходимости выглядеть так, как раньше. Я скучаю по безрукавкам Надаля, но мы все меняемся, – приводит слова Федерера GQ.
- Федерер и Надаль – 20-кратные победители турниров «Большого шлема».
- В 2021 году швейцарец выступил на пяти турнирах, его лучший результат – четвертьфинал Уимблдона.
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