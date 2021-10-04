На неделе перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллс состоялись четыре турнира ATP и WTA: в Сан-Диего и Софии, Чикаго и Нур-Султане. Российские теннисисты не завоевали титулов: Андрей Рублев неожиданно не вышел в финал в Сан-Диего. Даниил Медведев и Карен Хачанов не были заявлены на турниры.

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Рублев не прошел Норри

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На турнир серии ATP 250 в Сан-Диего были заявлены российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев. Карацев вылетел в третьем круге от Григора Димитрова, но после ряда неудач может записать Сан-Диего в актив: во втором круге он выбил 12-ю ракетку мира Хуберта Хуркача – конкурента в гонке за попадание на Итоговый турнир.

«Я стараюсь об этом не думать. Просто играть каждый турнир, каждый матч, тренироваться каждый день. В итоге будет видно, кто поедет в Турин», – прокомментировал Аслан вероятное попадание в топ-8 лучших по итогам сезона.

Рублев начал со второго круга как первый сеяный: легко прошел американца Брэндона Накасиму (6:2, 6:1), быстрее чем на Кубке Лэйвера справился с Диего Шварцманом (6:1, 7:5), но в полуфинале неожиданно уступил британцу Кэмерону Норри. Вторая ракетка России взял первый сет, а потом уступил два подряд, как итог – 6:3, 3:6, 4:6 в пользу сенсационного Норри.

Рублев неожиданно остановился в шаге от финала в Сан-Диего

Британец не взял титул, проиграв его норвежцу Касперу Рууду, который проводит фантастический сезон. Десятая ракетка мира отдал британцу только два гейма во втором сете, повесив «баранку», и выиграл пятый трофей в сезоне. У Новака Джоковича, Даниила Медведева и Александра Зверева – по четыре.

Синнер защитил титул

На еще одном ATP 250, в Софии, обладателем титула стал итальянец Янник Синнер. Он защитил прошлогодние очки, в финале обыграв француза Гаэля Монфиса – 6:3, 6:4. Турнир проходил при пустых трибунах, и Синнер обратился к сопернику на награждении:

«Ты очень нужен теннису. Спасибо, что продолжаешь выступать в такой трудный период, когда нет зрителей. Я знаю, что тебе это не нравится, но надеюсь, скоро все наладится».

Cиннер защитил титул в Софии, обыграв Монфиса

Павлюченкова вылетела во втором круге

Турнир WTA 500 проходил в Чикаго, и второй титул в сезоне взяла испанка Гарбинье Мугуруса. В финальном матче она отыграла сет и брейк у Онс Жабер: в конце второго-начале третьего сета испанка взяла 12 очков подряд. Обе улучшили позиции в рейтинге: Мугуруса стала шестой, Жабер дебютировала в топ-15.

Россия была представлена Вероникой Кудерметовой, Анной Калинской и Анастасией Павлюченковой. Кудерметова и Калинская попали друг на друга в первом круге, и дальше прошла Вероника (7:6(8), 4:6, 6:2), чтобы вылететь в третьем круге от Елены Рыбакиной. Павлюченкова начинала со второго круга, где уступила Маркете Вондроушовой (3:6, 2:6).

Путинцева проиграла титул дома

В Нур-Султане Юлия Путинцева не сумела выиграть домашний титул, уступив бельгийке Элисон ван Эйтванк в трех сетах – 6:1, 4:6, 3:6. 27-летнюю Ван Эйтванк поздравила ее невеста – также представляющая Бельгию Грет Миннен.

«Непобежденная в финалах WTA. Очень горжусь!» – написала Миннен. Девушки объявили о помолвке в декабре 2020 года.

Россию представляли Анастасия Гасанова, Анна Потапова, Анастасия Захарова, Наталья Вихлянецева, Варвара Грачева и Виталия Дьяченко. Гасанова, Потапова и Грачева дошли до четвертьфиналов, где уступили соответственно будущей финалистке Путинцевой, шведке Ребеке Петерсон и обладательнице титула Ван Эйтванк.

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