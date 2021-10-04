ATP и WTA обновили рейтинги 4 октября.
В первой десятке мужского рейтинга изменений не произошло: список лучших теннисистов возглавляет серб Новак Джокович. Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию, Стефанос Циципас – третий. Андрей Рублев остался на пятой строчке. Аслан Карацев сохранил 24-е место, а вот Карен Хачанов опустился на две позиции – с 27-го места на 29-е.
Рейтинг ATP за 4 октября:
Теннис
Осечка Рублева, Рууд обошел Медведева по титулам. Обзор недели
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 633 очка;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 575;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8 175;
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 7 603;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 6 130;
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 5 815;
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 5 173;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4 995;
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3 765;
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) – 3 615
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24 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2 085...
29 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1 830.
Наоми Осака
Фото: Getty Images
Главное изменение в женском рейтинге – падение Наоми Осаки. Японская теннисистка покинула топ-10 WTA впервые с августа 2018 года. Осака переместилась на 12-е место. Победительница турнира в Чикаго испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с девятой на шестую строчку, гречанка Мария Саккари – с десятой на девятую, четвертьфиналистка турнира в Чикаго швейцарка Белинда Бенчич покинула 12-е место и замкнула топ-10.
Украинка Элина Свитолина потеряла одну позицию и опустилась с шестого места на седьмое. Лучшей среди россиянок остается Анастасия Павлюченкова – у нее 13-я позиция. Дарья Касаткина опустилась с 25-й на 30-ю строчку, Светлана Кузнецова покинула первую сотню.
Рейтинг WTA за 4 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 077 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 7 115;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 285;
4 (4). Ига Швёнтек (Польша) - 4 756;
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 668;
6 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 595;
7 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4 376;
8 (8). София Кенин (США) - 4 190;
9 (10). Мария Саккари (Греция) - 4 055;
10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3 835
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13 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 255...
30 (25). Дарья Касаткина (Россия) - 2 195;
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 045...
34 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 1 801...
42 (42). Людмила Самсонова (Россия) - 1 526...
77 (80). Анастасия Потапова (Россия) - 985...
84 (88). Варвара Грачева (Россия) - 930...
95 (93). Вера Звонарева (Россия) - 849.
- На минувшей неделе Карен Хачанов не принимал участия в турнирах.
- Даниил Медведев за неделю сократил отставание от Новака Джоковича – теперь теннисистов разделяет 1 058 очков.
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