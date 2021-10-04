ATP и WTA обновили рейтинги 4 октября.

В первой десятке мужского рейтинга изменений не произошло: список лучших теннисистов возглавляет серб Новак Джокович. Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию, Стефанос Циципас – третий. Андрей Рублев остался на пятой строчке. Аслан Карацев сохранил 24-е место, а вот Карен Хачанов опустился на две позиции – с 27-го места на 29-е.

Рейтинг ATP за 4 октября:

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1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 633 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 575;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8 175;

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 7 603;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 6 130;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 5 815;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 5 173;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4 995;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3 765;

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) – 3 615

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24 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2 085...

29 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1 830.

Наоми Осака Фото: Getty Images

Главное изменение в женском рейтинге – падение Наоми Осаки. Японская теннисистка покинула топ-10 WTA впервые с августа 2018 года. Осака переместилась на 12-е место. Победительница турнира в Чикаго испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с девятой на шестую строчку, гречанка Мария Саккари – с десятой на девятую, четвертьфиналистка турнира в Чикаго швейцарка Белинда Бенчич покинула 12-е место и замкнула топ-10.

Украинка Элина Свитолина потеряла одну позицию и опустилась с шестого места на седьмое. Лучшей среди россиянок остается Анастасия Павлюченкова – у нее 13-я позиция. Дарья Касаткина опустилась с 25-й на 30-ю строчку, Светлана Кузнецова покинула первую сотню.

Рейтинг WTA за 4 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 077 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 7 115;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 285;

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) - 4 756;

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 668;

6 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 595;

7 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4 376;

8 (8). София Кенин (США) - 4 190;

9 (10). Мария Саккари (Греция) - 4 055;

10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3 835

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13 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 255...

30 (25). Дарья Касаткина (Россия) - 2 195;

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 045...

34 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 1 801...

42 (42). Людмила Самсонова (Россия) - 1 526...

77 (80). Анастасия Потапова (Россия) - 985...

84 (88). Варвара Грачева (Россия) - 930...

95 (93). Вера Звонарева (Россия) - 849.

На минувшей неделе Карен Хачанов не принимал участия в турнирах.

Даниил Медведев за неделю сократил отставание от Новака Джоковича – теперь теннисистов разделяет 1 058 очков.

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