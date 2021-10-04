Румынская теннисистка Симона Халеп сыграет на «ВТБ Кубке Кремля».

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Экс-первая ракетка мира получила уайлд-кард от организаторов. Об этом заявил директор женского турнира на «Кубке Кремля» Алексей Селиваненко.

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«Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне, и «ВТБ Кубок Кремля» – отличный турнир для добавления в свой календарь. Я была близка к тому, чтобы снова сыграть на турнире в последние пару лет, поэтому очень рада приехать в этом году и выступить перед российскими болельщиками», – приводит слова Халеп официальный телеграм-канал «Кубка Кремля»

Халеп занимает 17-ю строчку рейтинга WTA.

«Кубок Кремля» пройдет в Москве с 18 по 24 октября.

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