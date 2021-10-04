ATP проведет расследование в отношении немецкого теннисиста Александра Зверева из-за обвинений в домашнем насилии, выдвинутых его бывшей девушкой Ольгой Шарыповой. В частности, обратит внимание на события, произошедшие во время турнира в Шанхае в 2019 году.

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«Александру Звереву предъявлены серьезные обвинения, и мы обязаны на это отреагировать. Мы надеемся, что в результате расследования будут установлены факты, которые позволят определиться с дальнейшими действиями. Как мы полагаем, Зверев не против расследования, но отрицает все обвинения. Также мы отследим, как будет развиваться ситуация с предварительными запретами, полученными Зверевым в немецком суде», – заявил генеральный директор ATP Массимо Кальвелли по сообщению atptour.com

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Ольга Шарыпова заявила, что своими действиями Зверев довел ее до попытки суицида. Накануне US Open Александр через немецкий суд добился запрета на распространение обвинений Шарыповой в Германии.

ATP также получен независимый отчет для разработки комплекса мер по борьбе с насилием в теннисе, составленный командой экспертов под руководством детектива британской полиции Криса Смарта.

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