Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что она думает об обязанности спортсменов отвечать на неудобные вопросы и о своем отношении к отказу японки Наоми Осаки от общения с журналистами после «Ролан Гаррос».

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– Кейс Осаки вам понятен? Почему она так категорически отказалась на «Ролан Гаррос» от общения со СМИ на пресс-конференции?

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– Я могу ее, конечно, понять, но, с другой стороны, мы все делаем одну работу, мы все понимаем, что мы играем теннисный матч, а журналисты рассказывают о тебе, о твоей карьере. Это их работа, а это твоя работа, и ты что-то должна, обязана делать в этой жизни, даже если тебе не хочется иногда.

Я не думаю, что Роджер Федерер, проигрывая какой-то обиднейший матч в финале Уимблдона Джоковичу с матчбола, откажется от пресс–конференции. Ему будет больно, ему будет невероятно обидно, но он придет на эту пресс-конференцию, ответит на все неудобные вопросы и даже может расплакаться. И это здорово, он покажет эти эмоции. Журналисты, люди, болельщики увидят, как это для него важно. Он человек, мы все люди.

Но Наоми Осака, она, конечно же, борется за права людей, которые в депрессии, какие-то расстройства. Но мне кажется, она осознала, что была не права в той ситуации и, можно сказать, поменяла сейчас свое решение, хотя она объявила, что хочет взять перерыв, но такая вот она специфическая личность, Наоми Осака. Она отличается от многих теннисистов, – заявила Елена в интервью Eurosport.ru

В 2021-м Осака выиграла второй Australian Open в карьере, но на затем неудачно выступила на «Ролан Гаррос» (2-й раунд), домашней Олимпиаде (3-q раунд) и US Open (3-й раунд).

Елена Веснина – олимпийская чемпионка в парном разряде 2016 года с Екатериной Макаровой.

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