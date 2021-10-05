Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, можно ли стать топовым теннисистом, тренируясь в России, и почему все-таки многим предпочтительнее уехать за границу.

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– Марат Сафин говорил, что он рад за отечественных теннисистов, которые уехали в Европу и там поднимаются, там поднимают российский теннис. Вы вообще с этим согласны? Можно стать номер один у нас в России?

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– На данный момент, наверное, очень сложно. Почему удобнее тренироваться за границей? Потому что там созданы все условия для этого, потому что там климат. Ты можешь тренироваться на открытых кортах, а все-таки сезон, теннисный сезон, в основном, проходит на открытых кортах. Февраль, март: Дубай, Доха, Майами, Индиан-Уэллс. В феврале в Москве и Екатеринбурге вряд ли вы сможете даже пробежаться, не замерзнув просто-напросто.

Для теннисиста правильнее тренироваться в том месте, где наиболее приближен климат к турниру, где ты будешь играть. Но все разные теннисисты, для кого-то имеет значение, чтобы ты находился дома, а кому-то, наоборот, лучше уехать тренироваться за границу, чтоб тебя не отвлекали.

В Москве друзья, родственники, всевозможные встречи, интервью, очень многие теннисисты еще из-за этого тренируются за границей, потому что там все проще. Но мне бы хотелось, чтобы ребята не уезжали, чтобы они тренировались дома. И, по мере возможности, конечно, не круглый год, тренировались в других академиях, если им так удобнее, – порассуждала Елена в интервью Eurosport.ru

Елена Веснина – олимпийская чемпионка в парном разряде 2016 года с Екатериной Макаровой.

В Токио-2020 она взяла серебро в смешанном разряде в паре с Асланом Карацевым.

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