Внесены поправки в правила начисления рейтинга ATP. Сообщается, что очки с турниров будут учитываться ровно 52 недели, даже если соревнования повторно пройдут раньше окончания этого временного отрезка.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

К примеру, турнир в Нур-Султане в 2020 году состоялся в конце октября, а в 2021-м – месяцем ранее. Соответственно, прошлогодние очки по старым правилам учитывались не 52 недели, а меньше. ATP приняла решение исправить эту ситуацию, провести пересчет рейтингов и заново составить заявки на турниры, оформленные с учетом предыдущей логики, сообщает официальный сайт организации.

Теннис Веснина рассказала, можно ли стать топом, тренируясь в России 4 ЧАСА НАЗАД

Эта корректировка согласуется с традиционным подходом к рейтингам ATP, принятым до введения модификаций из-за коронавируса.

Теннис Веснина – об отказе Осаки от вью: «Могу понять, но это работа» 5 ЧАСОВ НАЗАД