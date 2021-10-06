Даже преданные теннисные фанаты часто относятся к Маррею как к призраку из прошлого, который по привычке рубится на корте, но почти никогда не проходит дальше второго раунда. Энди воспринимают менее серьезно, чем Роджера Федерера, хотя 40-летний швейцарец за последние два года провел лишь несколько матчей. 20-кратный победитель мэйджоров наверняка вернется, но камбэк получится чисто символическим – возраст и состояние колена после двух операций не позволят всерьез претендовать на трофеи.

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Маррей, наоборот, отчаянно пытается продвинуться в рейтинге и подходит к каждому соревнованию с надеждой на титул, несмотря на призывы хейтеров завершить карьеру и сарказм болельщиков. Он не накрывает удары настолько стремительно, как в 2016-м, и реже пробивает навылет, но все так же самоотверженно обороняется на задней линии и казнит противников издевательскими свечами. Последние выступления шотландца доказывают, что он по-прежнему не мирится с поражениями даже в безнадежной ситуации и бьется до последней подачи.

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Кульминацией сезона для него стал Уимблдон, где домашняя публика надрывалась ради национального героя, а он подпитывался энергией толпы и праздновал каждый затяжной розыгрыш как титул. В первом раунде Энди прервал камбэк Николоза Басилашвили и убрал грузина в четырех партиях – 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. Во втором уступал по сетам квалифаю Оскару Отте, но собрался и уверенно довел матч до победы – 6:3, 4:6: 4:6, 6:4, 6:2. На схватку с самым сильным соперником, Денисом Шаповаловым, сил уже не осталось. Канадец легко расправился с ветераном, хотя по двум матчам состояние Маррея никак нельзя было назвать безнадежным.

Энди расстроился настолько, что на пресс-конференции откровенно засомневался, стоит ли продолжать карьеру: «Я рад, что провел несколько матчей, хорошо чувствую себя в плане физики, никаких травм. Но часть меня думает, стоит ли оно того? Я так усердно работал последние три месяца, но в итоге сыграл не так, как рассчитывал». Горечь шотландца подтвердила его высокие ожидания – Маррей не смирился с местом во второй сотне и продолжает выступления не только из-за ностальгии.

Энди Маррей на US Open-2021 Фото: Getty Images

Схватка со Стефаносом Циципасом лишний раз подтвердила, что Энди набрал форму. Он смотрелся намного сильнее, чем два года назад, когда только пытался обрести стабильность после операции. Третья ракетка мира дожал британца лишь в решающем сете после нескольких тактических перерывов, которые помогли Стефу сбить настрой оппонента. Энди дважды вел по партиям – 1:0 и 2:1 и мог не доводить до десайдера, но обидно отдал второй сет на тай-брейке. Эпизодический спад оказался решающим, и Циципас прошел дальше. Маррей отреагировал на вылет по-боевому: обвинил грека в читерстве и потроллил за продолжительные визиты в туалет. По таким выпадам в интервью очевидно, что он чувствовал близость победы и поэтому разозлился еще сильнее.

В 2021-м Энди расстраивается уже не потому, что не может выступать на высочайшем уровне, а потому, что результаты не отражают его прогресса. Одна причина неудач – провальные отрезки, как на US Open. Маррей часто проводит мощный сет, но теряет концентрацию и проигрывает на тай-брейке, или берет партию, но расслабляется на старте следующей и пускает соперника в отрыв.

Другая причина – тяжелый жребий, который сводит ветерана с элитными игроками даже не маленьких турнирах. Кроме Циципаса и Шаповалова, в этом сезоне Энди дважды встречался с 12-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем в Цинциннати и Метце. Во втором раунде в Сан-Диего его выбил замыкающий топ-10 Каспер Рууд, а в Уинстон-Сейлеме – Френсис Тиафо, который при поддержке домашних трибун выложился на 150%.

Энди Маррей на турнире в Метце Фото: Getty Images

Считается, что настоящий чемпион обязан добиваться результата, независимо от силы противника, но пока Маррей в равной борьбе уступает молодым звездам тура, середняки рубятся между собой и доходят до поздних стадий. В Метце дальше Энди прорвался Петер Гоёвчик, в Уинстон-Сейлеме – Илья Ивашко и Эмиль Руусувуори, на US Open – Денис Кудла и Артур Риндеркнеш. Любой из этих соперников с высокой долей вероятности стал бы для шотландца легкой добычей, но ему приходится сражаться против сильных и быстрых игроков с мощной подачей. Подобных противостояний было бы еще больше, если бы Ник Кирьос и Кей Нисикори не снялись с матчей против Маррея из-за травм.

Даже несмотря на тяжелые жеребьевки, Энди все равно одержал несколько впечатляющих побед. Среди жертв 34-летнего британца в 2021-м – Юго Умбер, Вашек Поспишил, Ришар Гаске и Бенуа Пэр. Хуркачу Маррей дважды уступил на тай-брейке – кажется, именно отрезки, когда решающее значение имеет каждая подача, даются ему тяжелее всего. Если исход сета решается за долю секунды, Маррей ошибается в мелочах, однако зарубы против польского полуфиналиста Уимблдона подтверждают, что 121-е место в рейтинге совсем не соответствует уровню шотландца.

Энди тоже чувствует, что способен на большее и нещадно критикует себя за поражения. «Я сыграл лучше, чем в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме, на US Open тоже выступил неплохо, – пробурчал он после второго вылета от Хуркача. – Но я не заинтересован в том, чтобы играть хорошо и проигрывать. Я хочу побеждать в подобных матчах». Маррей добавил, что его основная цель – вернуться в топ-10, а не топтаться на подступах к первой сотне. Такие амбиции оправданы даже для перенесшего тяжелую травму ветерана – аутсайдер вряд ли одолел бы Зверева и поборолся на равных с Хуркачем и Басилашвили, как сделал Энди.

Даже сверхмотивированный Маррей в 2021-м далек от той формы, которая в 2016-м сделала его первой ракеткой мира. Аналитик издания The Rackquet Мэттью Уиллис считает, что Энди особенно не хватает надежной первой подачи. Недостаток эйсов сказывается и на тай-брейках и в тяжелых геймах, когда противники активно сопротивляются на приеме. Подача никогда не была самым сильным качеством Маррея, но за последние годы ее значение выросло. Начиная с 2018-го средняя скорость подачи среди игроков топ-10 увеличилась со 116 до 120,2 миль в час. У Энди этот показатель остался на той же отметке, что и пять лет назад (116). В этом сезоне игроки топ-10 берут 85,38% геймов на своей подаче, а шотландец – всего лишь 73. Он тратит слишком много сил, вместо того чтобы заколотить несколько эйсов и поскорее перейти к следующему розыгрышу.

Однако даже подобные слабости не объясняют унылую статистику Маррея. Он нестабильно подает, но использует те же сильные качества, что и раньше: активно двигается вдоль задней линии, агрессивно принимает и гоняет соперников по углам резкими кроссами. Если в ближайшие годы обстоятельства сложатся в пользу Энди, с такой игрой у него точно будут шансы пополнить список титулов и подняться на несколько десятков строчек в рейтинге. «За последний год Маррей постарался адаптировать стиль, – считает Мэттью Уиллис. – Он чаще исполняет свечи и старается укорачивать розыгрыши. У него достаточно интеллекта, чтобы подтянуться в других аспектах и улучшить результаты».

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