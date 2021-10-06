Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, высказался об отношении фанатов к Новаку Джоковичу и объяснил, почему серба любят меньше, чем Рафу и Роджера Федерера.

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«Ему не повезло включиться в гонку, когда между Роджером и Рафаэлем уже шло серьезное соперничество. Федерер и Надаль – это два противоположных стиля, два разные пути, и это восторгало болельщиков. Поэтому в то время Новаку было трудно найти свое место. А потом его сильно подвело эго. Порой на корте он вел себя так, как не подобает первой ракетке мира», – приводит слова Тони Надаля Welovetennis

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В случае победы на US Open Новак Джокович мог обойти Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по выигранным «ТБШ». Сейчас у всей тройки по 20 титулов.

Кроме того, серб упустил возможность выиграть Календарный «Шлем» и стать вторым теннисистом после Рода Лэйвера, кому это удалось.

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