Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, Тони Надаль, поделился мнением об уровне молодых теннисистов и сравнил их с «Большой тройкой».

«Я не знаю, кто лучший. Их высокий уровень очень похож. Проблема в их низком среднем уровне. Когда Медведев играет хорошо, он находится на уровне Надаля, Федерера или Джоковича. Когда он играет плохо, его уровень падает немного больше, чем у Новака, Рафаэля или Роджера. Тот, кому удастся его стабилизировать, будет лучшим из молодого поколения», – приводит слова Тони Надаля Tennis Majors

Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге ATP.

Первый – Новак Джокович, третий – Стефанос Циципас. Рафаэль Надаль занимает шестую позицию, а Роджер Федерер идет девятым.

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