Американская теннисистка Шелби Роджерс призналась, что хочет провести совместную тренировку с россиянином Андреем Рублевым на турнире в Индиан-Уэллс.
«Мы очень часто тренируемся на соседних кортах, и мне просто хочется узнать, каково это – испытать на себе его удары. И этот крик. Кажется, что каждый удар он наносит изо всей силы, но мяч все время попадает в корт. Это невероятно. Было бы очень круто посмотреть, как будет выглядеть наш розыгрыш», – сказала Роджерс в интервью Tennis Channel.
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- Андрей Рублев в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллс встретится с американцем Томми Полом.
- Шелби Роджерс в четвертом круге сыграет с финалисткой US Open-2021 – Лейлой Фернандес из Канады.
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