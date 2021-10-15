– В 2021-м случились не только камбэки игроков, но и вы вернулись к комментированию. Наслаждаетесь, наблюдая теннис со стороны?

– Я люблю эту игру. Некоторых теннисистов хорошо знаю, кого-то вижу впервые, что добавляет перчинки. Потому что ты разбираешь их сильные и слабые стороны. Когда есть время и меня приглашают, я стараюсь помочь и поработать. Это и вызов – попробовать в новой ипостаси, – и испытание.

– Какой ваш идеальный матч для комментирования?

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– Конечно, Роджер Федерер. Его матчи я никогда не комментировала, но за ним приятно наблюдать. Все ждут противостояния Надаля и Федерера, Роджера и Новака. Это всегда интересный матч, уровень игры. Когда ты смотришь их битвы, задаешься вопросом: «Как этому научиться?» Поэтому матч Роджера против любого игрока из этой великой тройки – уже огромная удача.

– А этот матч еще состоится?

– Думаю, да.

Федерер придет на пресс-конференцию, ответит на все неудобные вопросы и даже может расплакаться

– О возвращении Роджера и Рафы мир говорил весь 2017-й. Ваше возвращение не менее эффектно. Насколько было тяжело, учитывая новую роль: вы – мама Лизы?

– Да, это было совсем не просто. Самое страшное, что может быть – неизвестность. Когда наступил ковид, мы все были заперты дома и не знали, что происходит, я решила вернуться в тур. Кстати, мы с Роджером вернулись на одном турнире в Дохе. Когда я объявила о возвращении, Роджер, кажется, сделал это в тот же день – такой совместный камбэк. Да, это непросто, учитывая, что я путешествовала с дочерью. И все ограничения добавили стресса, нервозности. После первого турнира хотелось все закончить. Меня спрашивали, зачем я возвращаюсь в WTA с таких крупных турниров. Но если и возвращать уровень игры, то против лучших. Мастерство было, главное собрать тело, физику и голову. И заставить поверить, что ты уже вернулась.

– Ваша главная болельщица Лиза следила за вами у экрана. Это будущее российского тенниса?

– Я не знаю, но хотела бы, чтобы Лиза умела играть в теннис. Хочу ее научить, потому что для девушки это неплохое качество. Не надо быть олимпийской чемпионкой, победительницей «Шлема». Это здорово, но я не поставлю все на кон, чтобы моя дочь стала чемпионкой ОИ. Если суждено, мы как родители приложим все усилия.

– Мячики уже щупала?

– Есть и специальная детская ракетка. Мы все никак не можем понять, она у нас левша или правша. Утром может встать и все делать левой рукой, на следующий день – правой. Такой амбидекстр, что очень здорово. Пытаюсь ей показать, как замах сделать, а она в ответ: «Я все сама, мама!» И когда ты с ребенком, это гораздо сложнее. Но ты понимаешь, зачем заставил семью пройти через это. У меня была мотивация – Олимпиада.

– Это после уговоров Шамиля Тарпищева?

– Не то что он меня упрашивал. У меня было ровно два звонка. Сначала он поздравил с рождением ребенка и спросил, не думаю ли я вернуться. А потом Шамиль Анвярович позвонил второй раз, когда только сообщили, что Олимпиада в Токио переносится на год, и вновь задал вопрос: «А теперь ты подумаешь?» Я посмеялась, ведь два года не брала ракетку в руки. Но в 2021-м, после перерыва, полностью отключившись от тенниса, я обрела ментальную уверенность. Так что на корте была другая Веснина.

Я по образованию психолог – не практикующий, но опыт есть. Я даже сама себе помогала. Но здорово, что сейчас в туре прибегают к помощи профессионального специалиста – она нужна. Очень большое давление на игроков. Когда я начинала, никаких социальных сетей не было, я читала книжки. Так что работа психолога нужна больше, чем раньше. У молодых теннисистов чаще случаются депрессии, расстройства из-за сверхожидания и последующего разочарования.

Наоми Осака Фото: Getty Images

– История Осаки вам понятна? Почему на «Ролан Гаррос» она отказалась от общения на пресс-конференции?

– Я могу ее понять, но, с другой стороны, мы все делаем одну работу, мы все понимаем, что мы играем теннисный матч, а журналисты рассказывают о тебе, о твоей карьере. Это их работа, а это твоя работа, и иногда ты что-то должна, обязана делать в этой жизни, даже если тебе не хочетсяа.

Я не думаю, что Роджер Федерер, проигрывая какой-то обиднейший матч в финале Уимблдона Джоковичу с матчбола, откажется от пресс-конференции. Ему будет больно, ему будет невероятно обидно, но он придет на эту пресс-конференцию, ответит на все неудобные вопросы и даже может расплакаться. И это здорово, он покажет эти эмоции. Журналисты, люди, болельщики увидят, как это для него важно. Он человек, мы все люди.

Но Наоми Осака, она, конечно же, борется за права людей, которые в депрессии, у которых какие-то расстройства. Но мне кажется, она осознала, что была не права в той ситуации и, можно сказать, поменяла сейчас решение, хотя она объявила, что хочет взять перерыв, но такая вот она специфическая личность, Наоми Осака. Она отличается от многих теннисистов.

– Как и Циципас. Который из раза в раз брал перерывы и провоцировал публику. Но не кажется ли вам, что хейт вокруг него не совсем оправдан?

– Мне показалось, это уже перебор. Да, он берет эти перерывы – это затягивает, останавливает игру. Я ни в коем случае это не поддерживаю, но у него есть причина – он потеет больше, чем соперники. И он переодевается с ног до головы. Чтобы дойти до раздевалки, необходимо две-три минуты. Он не сидит там все эти девять минут. Конечно, понять расстройство Энди Маррея можно, но и он не святой. У него тоже было много проблем. Проигрывая, он, конечно же, хотел разрядиться, выпустить негатив на Стефаноса, ведь, как ему показалось, он затянул матч. Но в правилах этого не прописано. Если их надо исправить, АТР начнут думать об этом.

– Это может надломить Циципаса?

– Ему точно очень непривычно, потому что грек – гордый, симпатичный. Он привык, что за него всегда болеют – любимчик публики и девушек. Ему было больно осознавать, что он какой-то изгой, а против него настроены не только болельщики, но и коллеги.

Не за горами – в течение пяти лет – следующая победительница «Шлема» из России

– Ваш пример камбэка – не единственный. Павлюченкова – в финале «РГ», Самсонова взяла первый пятисотник на траве. Екатерина Бычкова – комментатор Eurosport – вернулась в теннис. Можете сравнить эти возвращения с 2004-м?

– Те результаты 2004-го – когда Шарапова, Мыскина и Кузнецова взяли три «ТБШ» за один сезон – и нынешние сравнивать нельзя. Потом у нас было затишье. Но сейчас, наконец, Настя Павлюченкова – она, конечно, не была сюрпризом. Она всегда была сильным игроком, просто стоял вопрос в психологии. Даша Касаткина проводит великолепный сезон – выиграла четыре титула. Конечно, хотелось бы большего. Помню, как все с юного возраста вели дневнички и писали там, что хотят выиграть турнир «Большого шлема». Этим и я занималась. А уже позже я визуализировала победу на Индиан-Уэллс – как я поднимаю этот тяжеленный трофей. Что и произошло.

– Почему случился этот резкий взлет?

– Я бы не назвала его очень резким. И это касается всех теннисисток, кроме Людмилы Самсоновой. Ведь она стала открытием сезона-2021: вышла из квалификации в Берлине, победила Белинду Бенчич в финале и заявила о себе. Людмила в топ-50 женского тенниса и вполне может пройти дальше. У нее есть для этого игра – мяч летит сумасшедше. Но Павлюченкову и Касаткину знаем давно, и мы все от них ждали и ждем более крупных побед, что приходит с опытом. Да, у многих они наступают в 19 лет, как у Остапенко, Осаки, Швёнтек. Первая же победа и сразу на «ТБШ» – редкость. А для кого-то она случается и в 30 лет, как для Каролин Возняцки или Флавии Пеннетты. Это уже более заслуженно, осознанно. И мне самой нравится, когда побеждают молодые теннисистки, которые только врываются в тур.

– Продолжится такой прогресс женского тенниса?

– Да, у нас очень хорошие традиции женского тенниса. Не за горами следующая победительница «Шлема». Если прикинуть – в течение пяти лет. Это могут быть все, кого мы назвали. У девчонок есть игра, победы над топами. Нужно поработать над собой, с головой.

Видела и слышала, когда Новак мне в лицо кричал: «Да!» – и показывал кулак

– Иначе ли осознаете масштаб успеха после Олимпиады?

– Конечно, я рада, но хотелось и две, и три медали. Но кто бы мне сказал, когда я возвращалась в тур, что будет хотя бы серебро? Очень сложно с двух Олимпиад подряд увезти медаль. Для меня это серебро точно с золотым отливом, потому что это невероятный труд. Конечно, мне бы хотелось выиграть бронзу – мы с Вероникой были близки. Я даже до сих пор вспоминаю этот матч. Но, видимо, бразильской паре она была нужнее.

– Но вы не добрали не только там. На «РГ» в миксте с Карацевым, на Уимблдоне в паре с Кудерметовой. Чего вечно не хватает?

– Да, сам Аслан не ожидал – впервые был в финале «Ролан Гаррос», играл на корте Филиппа Шатрие. И там не хватило именно опыта, сыгранности, хладнокровия и везения. Мы играли против парных специалистов. В травяном финале не доставало наглости, уверенного окончания матча – встать, подать и оформить встречу. В том финале Уима я была настолько уставшей, ведь по два с лишним часа мы играли до финала. И физически я еще не так была готова. Так что на протяжении двух недель выдерживать этот ритм было сложно.

– Тот полуфинал с Асланом против Новака Джоковича. Фигура серба и мысли о приближающемся российском финале отвлекали?

– Тогда мы о финале не думали. Мысли были об игре. Понимали, что Новак очень хотел выйти в финал: я это видела и слышала, когда он мне в лицо кричал: «Да!» и показывал кулак. И этот факт меня очень мотивировал – когда бы я еще сыграла против Новака Джоковича? Помню, в начале матча, был третий гейм, я подала эйс Новаку и расслабленно сказала Аслану: «Не зря я вернулась!» В процессе я всегда могу отвлечься, посмеяться и над собой. Меня это не выбьет из ритма.

– Вы в любой паре всегда ведете, лидируете. Устаете?

– В течение матча партнеры меня начинают уважать и слышать. Хотя молодые игроки думают, что теннисисты 30+ – пенсия и не могут вообще двигаться. Так что ощущала это уважение, чувство такта. И, конечно, брала инициативу в тех ситуациях, в которых они еще не были. Да, возможно, я тратила много физических и психологических сил, потому что я отдавала напарнику многое, пытаясь подстегнуть, успокоить. Было непросто.

До финала я вспоминала, как воодушевленные все вместе заселялись в Токио. Да, мы хотели, но не ожидали: выход в финал ОИ – космос. Вся четверка разыгрывает золото, Карен в финале, и практически все уедут с медалями. Было очень здорово. Я смотрела на молодую команду и как они этого хотят.

Стать в России номером один сложно

– Где воспитывать такую молодую команду? Как сказал Николай Давыденко, в России сложно тренироваться по разным причинам: климат, инфраструктура. Но вы все же начали строить теннисную академию в Сочи. Как пришла идея?

– После победы в Рио на Олимпиаде была на приеме у Владимира Путина, сказала, что есть проблемы и нужна теннисная академия в Сочи. Это идеальное место для подготовки теннисистов – 10 месяцев в году можно тренироваться на улице, в Москве такого климата нет. Нужно создать такие условия, чтобы наши игроки не улетали в другие страны и готовились там. Кафельников, Шарапова, я – из Сочи, но тренироваться у нас негде. Мэр сказал, что нужно решать эту проблему. Начался поиск земли. И это сдвинулось с мертвой точки. Сейчас я занимаюсь проектировкой, техническим заданием, буду принимать решение: где будет стоять корт, где поставить раздевалки, сколько там должно быть шкафчиков. Вспоминаю академии по всему миру и думаю, где были ошибки, чтобы их учесть.

Мария Шарапова на Уимблдоне в 2008-м Фото: Getty Images

– Марат Сафин говорил, что он, наоборот, рад за отечественных теннисистов, которые уехали в Европу и там поднимают российский теннис. Вы вообще с этим согласны? Можно стать номером один, базируясь в России?

– На данный момент, наверное, очень сложно. Почему удобнее тренироваться за границей? Потому что там созданы все условия для этого, потому что там климат. Ты можешь тренироваться на открытых кортах, а все-таки сезон, теннисный сезон, в основном, проходит на открытых кортах. Февраль, март: Дубай, Доха, Майами, Индиан-Уэллс. В феврале в Москве и Екатеринбурге вряд ли вы сможете даже пробежаться, не замерзнув просто-напросто.

Для теннисиста правильнее тренироваться в том месте, где наиболее приближен климат к турниру, где ты будешь играть. Но все разные теннисисты, для кого-то имеет значение, чтобы ты находился дома, а кому-то, наоборот, лучше уехать тренироваться за границу, чтоб тебя не отвлекали.

В Москве друзья, родственники, всевозможные встречи, интервью, очень многие теннисисты еще из-за этого тренируются за границей, потому что там все проще. Но мне бы хотелось, чтобы ребята не уезжали, чтобы они тренировались дома. И по мере возможности, конечно, не круглый год, тренировались в других академиях, если им так удобнее.

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