Британец Энди Маррей назвал первую ракетку России Даниила Медведева одним из самых умных теннисистов мира.

«Думаю, что в решающих моментах в большинстве случаев верные решения на корте принимает Новак Джокович. Он делает это чаще других. Но если говорить о лучше прямо сейчас, то я назову Медведева. Он очень умный игрок.

Думаю, это приходит с уверенностью в себе и своей игре. Если ты не очень хорошо чувствуешь свои удары и не уверен, куда мяч полетит от твоей ракетки, именно в такие моменты происходят ошибки – когда есть сомнения или быстрая смена решения», – сказал Маррей на пресс-конференции. Его слова приводит журналист Мусаб Абид.

ATP Москва «Кубок Кремля» отказал в wild card Маррею и Шаповалову ВЧЕРА В 17:45

Даниил Медведев в четвертом круге Индиан-Уэллс встретится с болгарином Григором Димитровым.

Энди Маррей покинул турнир в третьем раунде – британец проиграл Александру Звереву из Германии.

US Open Медведев: «Странно, когда пытаются заплатить за меня в ресторанах» 08/10/2021 В 06:27