Британец Энди Маррей назвал первую ракетку России Даниила Медведева одним из самых умных теннисистов мира.
«Думаю, что в решающих моментах в большинстве случаев верные решения на корте принимает Новак Джокович. Он делает это чаще других. Но если говорить о лучше прямо сейчас, то я назову Медведева. Он очень умный игрок.
Думаю, это приходит с уверенностью в себе и своей игре. Если ты не очень хорошо чувствуешь свои удары и не уверен, куда мяч полетит от твоей ракетки, именно в такие моменты происходят ошибки – когда есть сомнения или быстрая смена решения», – сказал Маррей на пресс-конференции. Его слова приводит журналист Мусаб Абид.
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- Даниил Медведев в четвертом круге Индиан-Уэллс встретится с болгарином Григором Димитровым.
- Энди Маррей покинул турнир в третьем раунде – британец проиграл Александру Звереву из Германии.
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