Третья ракетка мира Стефанос Циципас и четвертый номер рейтинга АТР Александр Зверев вылетели в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Греческий теннисист проиграл грузину Николозу Басилашвили – 4:6, 6:2, 4:6. Циципас реализовал лишь 4 брейк-пойнта из 10 и допустил 24 невынужденные ошибки.

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Александр Зверев уступил Тэйлору Фритцу из США – 6:4, 3:6, 6:7(3). Немец допустил больше двойных ошибок (5-3), реализовал 3 брейк-пойнта из 8, а также допустил 26 невынужденных ошибок.

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Андрей Рублев и Аслан Карацев обыграли Тима Пуэца и Майкла Венуса и вышли в парный финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Матч завершился со счетом :3, 4:6, 10:5 в пользу россиян. Они разыграют титул с Джоном Пирсом и Филиппом Полашеком. Для Рублева и Карацева это будет первый совместный финал «Мастерса».

За выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс Николоз Басилашвили сыграет с Тэйлором Фритцем.

В другом полуфинале встретятся Григор Димитров из Болгарии и британец Кэмерон Норри.

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