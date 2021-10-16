Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина похвасталась новым автомобилем. Она приобрела Mercedes-Benz класса G белого цвета. Начальная стоимость этой модели от 160 тысяч долларов.
«Мой новый зверь», – оценила покупку Свитолина в сторис инстаграма.
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- Свитолина – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио.
- Всего за карьеру у Элины 16 титулов на уровне WTA.
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