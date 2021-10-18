ATP и WTA обновили рейтинги 18 октября.

В первой десятке мужского рейтинга произошло несколько изменений: Андрей Рублев опустился на шестую строчку, уступив пятую позицию Рафаэлю Надалю, а Роджер Федерер выпал из топ-10 – теперь он 11-й.

Список лучших теннисистов возглавляет серб Новак Джокович. Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию, Стефанос Циципас – третий. Аслан Карацев поднялся с 23-го на 22-е место, а вот Карен Хачанов опустился на две позиции – с 29-го места на 31-е.

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Даниил Медведев Фото: Getty Images

Рейтинг ATP за 18 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 430;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9630;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 7995;

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6930;

5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 5635;

6 (5). Андрей Рублев (Россия) – 5560;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4858;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3815;

9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) – 3615;

10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) – 3378;

11 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3285.

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22 (23). Аслан Карацев (Россия) – 2154...

31 (29). Карен Хачанов (Россия) – 1718.

Главное изменение в женском рейтинге – возвращение Наоми Осаки в топ-10. Японка поднялась с 12-й на 10-ю строчку. Победительница турнира в Индиан-Уэллс испанка Паула Бадоса поднялась с 27-го на 13-е место, а Онс Жабер из Туниса – с 14-го на 8-е.

Лучшей среди россиянок остается Анастасия Павлюченкова, хотя девушка опустилась с 13-й на 16-ю позицию. Дарья Касаткина поднялась с 30-й на 28-ю строчку.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Рейтинг

WTA

за 18 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9077;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 7115;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5320;

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4748;

5 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425;

6 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4096;

7 (9). Мария Саккари (Греция) – 4005;

8 (14). Онс Жабер (Тунис) – 3500;

9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3365;

10 (12). Наоми Осака (Япония) – 3326.

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13 (27). Паула Бадоса (Испания) – 3248...

16 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2986...

28 (30). Дарья Касаткина (Россия) – 2205...

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 1980...

37 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1641...

42 (42). Людмила Самсонова (Россия) – 1551...

68 (77). Анастасия Потапова (Россия) – 985...

80 (84). Варвара Грачева (Россия) – 870...

85 (95). Вера Звонарева (Россия) – 849.

Аслан Карацев, Карен Хачанов и Даниил Медведев вылетели в четвертом круге Индиан-Уэллс, Андрей Рублев – в третьем.

Никто из российских теннисисток не дошел до третьего круга в одиночном разряде.

WTA Индиан-Уэллс Азаренко не подала на матч и проиграла в финале Индиан-Уэллс 2 ЧАСА НАЗАД