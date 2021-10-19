Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о планах на ближайшие турниры и объяснил, почему не хочет раскрывать, сделал ли он прививку.

«Не знаю, полечу ли в Австралию. Сейчас ситуация складывается не лучшим образом. Пока я не понимаю, какой будет график. Слишком много предположений. Конечно, я хочу поехать. Australian Open – мой самый успешный турнир «Большого шлема», я хочу в нем участвовать, я люблю этот вид спорта, у меня есть мотивация. На данный момент я планирую сыграть в Париже, на итоговом в Турине и в Кубке Дэвиса. Вот мое расписание до конца сезона. За неделю до Берси я уеду из Сербии, чтобы посвятить себя тренировкам и подготовке.

Меня очень огорчает, что медиа делают предположения, основываясь на том, что я сказал год назад. В обществе сейчас царит разлад между теми, кто вакцинирован и кто нет, это не только в спорте. Это ужасно. Я придерживаюсь прежней позиции. Не буду раскрывать, вакцинировался или нет. Это частное дело, и я считаю этот вопрос неуместным», – приводит слова Джоковича Blic Online

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В апреле 2020-го Джокович заявил, что не намерен прививаться.

ATP и WTA, в отличие от таких крупных лиг, как НБА и НХЛ, решили не вводить правило обязательной вакцинации.

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