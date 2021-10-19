Даниил Медведев отложил на будущий год не только покорение №1 ATP, но и участие в Кубке Кремля. Второй по статусу турнир страны следом за SPb Open 500 он вновь пропускает. После исторического «Шлема» на US Open сложно было представить, что кто-то наедет на Даню. Тем более если этот кто-то – из России. Но первым запустил дискуссию в твиттере именно Евгений Кафельников: обладатель двух «Шлемов» в Австралии и Франции принизил Медведева, не упомянув того в посте.

«В сложившейся ситуации у меня ничего, кроме огромного уважения и благодарности к Андрею, Карену, Аслану, и быть не может. Зрители Кубка Кремля с достоинством оценят ваш поступок, несмотря на усталость каждого», – сообщил Кафельников в твиттере.

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Бывший топ и так редко вступается за Даню. Евгений искренне удивлялся прогрессу Даниила в Лондоне на победном Итоговом-2020, прогнозировал его спад и вылет из топ-10. Любимчик Кафельникова – другой русский в десятке ATP. Выбору он не изменяет с 2019 года. «Если брать трех наших ребят – Рублева, Карена Хачанова и Даниила Медведева, у Андрея больше потенциал, чем у остальных», – прокомментировал Кафельников победу Рублева на ВТБ Кубке Кремля-2019.

В унисон с бывшим теннисистом выступил спортивный телеведущий Алексей Андронов. В комментариях он уверял, что следит за каждым розыгрышем Кубка Кремля еще «с приезда туда Бьорна Борга». И потому имеет право на критику. «По мне – это неправильно. В России любят Медведева. И заслуживают увидеть его игру. Своими глазами. Мне странно слышать про усталость перед домашним турниром. Где, как не здесь? Рублев, Хачанов и Карацев – не устают? Не все у Шараповой стоит перенимать».

Но знанием матчасти Алексей поражает явно меньше, чем преданностью турниру. Отношения Шараповой с КК в прямом смысле болезненные. И не только потому, что она ни разу не выиграла в Москве. Из-за обострения хронической травмы плеча в 2005 году уже во втором матче она уступила Динаре Сафиной. Годом позже Маша вновь приехала, но снялась с турнира также из-за болей. В 2007-м Шарапова вылетела с Кубка после первого круга, а в 2017-м закрыла выступление поражением и патриотическим: «Если бы турнир проходил не в Москве, я бы на нем не сыграла».

Бэкграунд сезона все же заставил Медведева пересмотреть планы на участие в Кубке Кремля. Даня взял 50 матчей – больше только у Циципаса (52). Но в отличие от грека, русский достиг цели – оформил «ТБШ» в Америке. А также выиграл финалы в Торонто, Мальорке, Марселе. Неудивительно, что в эпоху практики ментального здоровья вылазка в Москву, откуда можно увезти лишь 250 баллов, перед турниром серии АТР 500 в Вене, «Мастерсом» в Париже и Итоговым в Турине – безумие. Ведь дальше небольшой перерыв и вновь защищать очки финала Australian Open. Если в будущем Москва хочет собирать больше топов, то пусть добавит турниру звезд: ATP-500 – вполне повод вернуться на родину.

Хотя соперник русского Джокович редко забывает о домашних матчах. Перед «РГ»-2021 первая ракетка мира дважды отыграл Белград серии АТР 250. Но первое – это все же его семейный турнир, он его сердце и мозг, второе – Новак и так всегда один из фаворитов на грунте, ему не хватало лишь уверенности и удачи. Их он поднакопил дома – в кругу семьи и фанатов – и достиг дзена. Этого хватило, чтобы оформить Рафу в 1/2 финала мэйджора.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Кафельников привык играть все турниры в году – в конце прошлого столетия его стиль и фантастическое трудолюбие позволяли зарешать за сезон 100 и более матчей. Личный рекорд – 160 игр. Возможно, поэтому он так и симпатизирует Рублеву – Андрей редко щадит себя и из-за любви к теннису готов вписаться в любую историю. Но подобраться к цифрам Евгения сложно даже топам на пике. К примеру, на один из лучших сезонов Джоковича (2015 год) пришлось 100 встреч в одиночке и паре, а Надаль в 2013-м чуть перевалил за 90 игр.

Затяжное американское турне тоже забрало силы у Медведева: битва с Григором Димитровым на Индиан-Уэллс показала провалы с физикой, когда Даниил необъяснимо встал при 4:1 в свою пользу. Перелеты, акклиматизация и иной часовой пояс – сегодня топы тем и отличаются, что грамотно распределяют силы по сезону. Например, пять побед Каспера Рууда на АТР 250 в этом году легко приравниваются финалу Медведева на US Open: когда ты в тройке, логично тратить себя на основные турниры, а не вылетать на другой континент за мизерными очками.

Тем более Медведев уже гарантировал выход на финальную битву сезона в Итоговый турнир. Кроме Дани туда квалифицировались Джокович, Зверев, Циципас, а накануне и Рублев. Тогда как Карацев добирает все удобные баллы, чтобы там очутиться. В сражении за топ-8 Аслан идет 12-м, преследуя Маттео Берреттини, Каспера Рууда, Хуберта Хуркача и Янника Синнера. Потенциальная удача в Москве улучшит его шансы.

На Медведева в Москве, бесспорно, посмотреть хотелось бы. И решение на поверхности – поставить Кубок Кремля в начало сезона. Тогда в марте Медведев будет на него ездить вместо, например, хардового Марселя той же серии.

В эпоху пандемии вбросы недовольных кажутся тем более странными: турнир в Москве на рабочей неделе, зал с маленьким центральным кортом, рассадка через одного и QR-код о вакцинации на входе. Сколько попадет на финал? Пока мир оживает и количество заразившихся снижается, Россия бьет коронавирусные антирекорды: с сентября число новых случаев непрерывно растет.

Российским спортсменам необязательно приезжать на Кубок Кремля, чтобы доказывать любовь и преданность теннису, стране и фанатам – для этого есть командные Кубок Дэвиса и ATP Cup в Австралии. Их первые за 16 лет победы на «ТБШ», исторические «Мастерсы» и медали Олимпиад даже за границей дают куда больше: например, помогают начинающим теннисистам со всей России поверить, что все возможно.

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