В швейцарском Базеле выпустили на линию трамвай в честь Роджера Федерера.

«Запрыгиваю на борт FedExpress! Для меня это большая честь. Такое ощущение, что буквально вчера я был мальчишкой и ездил на тренировки на трамвае №8», – написал Роджер в инстаграме.

Теннис Дядя Надаля объяснил, почему Новака любят меньше Рафы и Роджера 06/10/2021 В 20:25

В церемонии открытия приняли участие представители футбольного клуба «Базель»: капитан Фабиан Фрай, главный тренер Патрик Рамен и спортивный директор Марко Штреллер.

Федерер стал первым теннисистом, который достиг отметки в 20 выигранных турниров «Большого шлема». Он рекордсмен Уимблдонского турнира (8).

«Базель» лидирует в чемпионате Швейцарии после 10 матчей, набрав 22 очка.

Теннис Веснина – об отказе Осаки от вью: «Могу понять, но это работа» 05/10/2021 В 16:42