В швейцарском Базеле выпустили на линию трамвай в честь Роджера Федерера.
«Запрыгиваю на борт FedExpress! Для меня это большая честь. Такое ощущение, что буквально вчера я был мальчишкой и ездил на тренировки на трамвае №8», – написал Роджер в инстаграме.
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В церемонии открытия приняли участие представители футбольного клуба «Базель»: капитан Фабиан Фрай, главный тренер Патрик Рамен и спортивный директор Марко Штреллер.
- Федерер стал первым теннисистом, который достиг отметки в 20 выигранных турниров «Большого шлема». Он рекордсмен Уимблдонского турнира (8).
- «Базель» лидирует в чемпионате Швейцарии после 10 матчей, набрав 22 очка.
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