На неделе после «Мастерса» в Индиан-Уэллс состоялись три турнира: в Москве, Антверпене и Тенерифе. Российские теннисисты зажгли только на родине, а в Бельгии и Испании сияли другие спортсмены.

Карацев выиграл 2-й титул в сезоне

Аслан увереннейшим образом прошел по турнирной сетке. Российский теннисист не отдал ни одного сета, и лишь один матч пересек отметку в полтора часа – полуфинал против Карена Хачанова, где теннисисты бодались на тай-брейке в первой партии (7:6(7), 6:1). Карацев провел образцовый турнир и победил без геройства, а спокойно одолел тех, с кем бороться реально: Егора Герасимова, Жиля Симона, упомянутого Хачанова и Марина Чилича.

ATP Москва Карацев испепелил Чилича и выиграл Кубок Кремля 11 ЧАСОВ НАЗАД

Аслан Карацев Фото: Getty Images

Грустно московский турнир закончился для Андрея Рублева, который уже во втором круге уступил Адриану Маннарино (7:5, 6:7(4), 3:6). Француз также не без труда одолел Романа Сафиуллина в первом раунде (1:6, 7:6(6), 6:4), а Евгений Донской проиграл Ричардасу Беранкису (1:6, 3:6). Еще один российский теннисист, Алибек Качмазов (638-й в рейтинге), немного понервировал аргентинца Федерико Кориа (2:6, 7:5, 2:6). Даниил Медведев турнир пропустил: вторая ракетка мира сослался на неготовность из-за физических кондиций.

Александрова – в сете от кубка

В женской сетке Кубка Кремля совсем немного не хватило Екатерине Александровой: спортсменка дошла до финала, по пути одолев такую серьезную соперницу, как Арина Соболенко. Александрова сэкономила силы в полуфинале, когда снялась Мария Саккари, но Анетт Контавейт вытащила победу, хотя проигрывала сет и два брейка. (6:4, 4:0). Из других российских теннисисток лучший результат показала первая ракетка страны Анастасия Павлюченкова, которая закончила выступление в четвертьфинале, проиграв Маркете Вондроушовой.

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

Остальные девушки из России покинули Кубок Кремля в первом и втором круге. Людмила Самсонова уступила Айле Томлянович, Дарья Касаткина проиграла украинке Ангелине Калининой, а та – Екатерина Александровой. Анна Калинская сначала победила Даяну Ястремскую, но затем не прошла Марию Саккари. Симона Халеп сначала вынесла Анастасию Потапову, а после – Веронику Кудерметову.

Триумф Синнера в Бельгии

На мужском турнире в Антверпене победу праздновал 20-летий итальянец Янник Синнер. Правда, оппозиция молодого спортсмена не внушала страх. Все по-настоящему серьезные парни отдыхали, и Янник спокойно убрал соперников ниже него в рейтинге – Лоренцо Музетти, Артура Риднеркнеха, Ллойда Харриса и Диего Шварцмана. Даже недавний теннисист из топ-10 Шварцман уже не выглядит сложным оппонентом для Синнера – слишком уж хорош итальянец и нестабилен аргентинец.

Янник Синнер Фото: Getty Images

Победительница WTA в Антверпене разнесла Грачеву

Соревнования в Испании завершились встречей теннисисток из топ-60. Американка Энн Ли убедительно победила Марию Осорио Серрано из Колумбии – 6:1, 6:4. На пути к финалу Ли без проблем побеждала всех соперниц, а во втором круге под руку попалась российская теннисистка Варвара Грачева (6:4, 6:2), которая в первом раунде одолела Сару Соррибес-Тормо.

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