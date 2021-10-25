ATP и WTA обновили рейтинги 25 октября.

В первой десятке мужского рейтинга произошло одное изменение: норвежец Каспер Рууд поднялся на восьмое место, потеснив австрийца Доминика Тима.

Список лучших теннисистов возглавляет серб Новак Джокович. Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию, Стефанос Циципас – третий. Аслан Карацев поднялся с 22-го на 19-е место и впервые вошел в топ-20. Карен Хачанов улучшил положение на одну строчку и занял 30-е место.

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Карен Хачанов на Кубке Кремля-2021 Фото: Getty Images

Рейтинг ATP за 25 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 430;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9630;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 7930;

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6680;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 5635;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) – 5560;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4688;

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) – 3615;

9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3405;

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 3378;

...

19 (22). Аслан Карацев (Россия) – 2392...

30 (31). Карен Хачанов (Россия) – 1696.

В топ-10 женского рейтинга не произошло изменений. Лучшей среди россиянок остается Анастасия Павлюченкова, которая сохранила 16-ю позицию. Екатерина Александрова поднялась с 37-й на 33-ю строчку. Победительница турнира в Москве, эстонка Анетт Контавейт, поднялась с 20-го на 14-е место.

Анетт Контавейт Фото: Getty Images

Рейтинг WTA за 25 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9077;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 7115;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5320;

4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4748;

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4096;

7 (7). Мария Саккари (Греция) – 4005;

8 (8). Онс Жабер (Тунис) – 3500;

9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3365;

10 (10). Наоми Осака (Япония) – 3326.

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14 (20). Анетт Контавейт (Эстония) – 3136...

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3065...

28 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 2180...

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 1920...

33 (37). Екатерина Александрова (Россия) – 1881...

42 (42). Людмила Самсонова (Россия) – 1551...

68 (68). Анастасия Потапова (Россия) – 985...

81 (80). Варвара Грачева (Россия) – 880...

87 (85). Вера Звонарева (Россия) – 849.

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