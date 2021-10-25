Вторая ракетка мира Даниил Медведев в интервью телеканалу «Матч ТВ» поделился эмоциями от первого титула на турнире «Большого шлема», рассказал о желании обыгрывать всех даже за пределами корта и оценил навыки Артема Дзюбы в футболе и теннисе.

О 1-й победе на «ТБШ»

Даниил Медведев Фото: Getty Images

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Я мечтал об этом с детства. Но долгое время это была просто мечта, о которой я думал, что она никогда не сбудется. Когда было уже два финала на турнирах «Большого шлема», понимал, что, возможно, это уже реально и близко. Ты никогда не можешь говорить, что точно выиграешь турнир «Большого шлема». Но я знал, что, если у меня получится это сделать, то я хочу быть мотивирован играть дальше, выигрывать больше. Я не уверен, что у меня это получится, но буду делать все возможное. Думаю, что, если спросить игроков большой тройки, то они ответят так же, а я стараюсь брать с них пример в этом плане.

О работе над собой

Работа над собой и психология – это очень важно. Знаю, что я неидеальный человек, в какой-то момент я сказал себе, что хочу попробовать чуть больше времени и внимания отдавать теннису – на тренировках стараться чуть больше, больше концентрироваться и слушать тренера, чуть-чуть больше заниматься физической подготовкой. Я решил дать теннису больше времени в своей жизни и посмотреть, к чему это приведет. Вместе с этими мелочами результаты пошли вверх.

О постоянном желании побеждать

Даниил Медведев Фото: Getty Images

У меня такой характер, и сейчас я больше это ощущаю, но чем бы я ни занимался, будь то теннис, компьютерные игры, инвестиции или машины, я хочу быть в этом лучшим. Когда я говорю «лучшим», понимаю, что, допустим, я не могу попасть на какой-то киберспортивный чемпионат мира, но я хочу быть лучше своих друзей, с которыми мы играем одинаковое количество времени, то есть мы находимся в одинаковых условиях. Или же я не стану гонщиком «Формулы-1» и не побью никакие рекорды. Но если мы с друзьями как-нибудь пойдем на трек, я захочу их обогнать. Думаю, это помогает мне весело жить – всегда есть мотивация во всех начинаниях.

О навыках Дзюбы в теннисе и футболе

Подает он хорошо. Не знаю, во сколько лет он начал играть, но часто любители не любят подавать сверху – им страшно и они снизу подают. А Артем прям подает хорошо, попадает. Думаю, он со мной согласится, но Криштиану и Месси чуть лучше него в футболе. Артем – великий спортсмен по российским меркам. Он старается работать на второй подаче. Видимо, кто-то ему отдельно сказал об этом, а он решил попробовать. Зачем? Чтобы обыграть кого-то из своих друзей. Я в футбол не умею играть и если я проиграю своим друзьям, скорее всего, скажу всем пока и останусь на поле еще на два часа бить по воротам. Это азарт. В чем Артему прибавить? Честно – во всем. Если он хочет быть самым крутым футболистом-теннисистом, то ему надо много играть – все свободное время, что у него есть.

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