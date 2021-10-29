Испанец Рафаэль Надаль побил множество рекордов, но в октябре он сыграл с еще одним теннисным рекордсменом, чье достижение Рафе будет очень сложно превзойти. Соперником Надаля стал 97-летний украинец Леонид Станиславский – он считается самым возрастным конкурентоспособным теннисистом мира, участвующим в турнирах.

Встреча произошла в академии Надаля на Мальорке.

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Станиславский родился в Харькове 22 марта 1924 года, теннисом он занимается более полувека. В настоящий момент он занимает 31-е место в рейтинге ITF среди игроков старше 90 лет. В июле 2021 года Станиславский официально вошел в Книгу рекордов Гинесса как самый возрастной участник официальных теннисных турниров. Тогда же он признался, что у него есть две цели: сыграть с другим легендарным теннисистом Роджером Федерером и встретить столетие.

«В теннис можно играть в любом возрасте. Я начинал в 30 лет, а сейчас мне уже 97. Знаменитые теннисисты: Федереру – 39 или 40, Джоковичу – 33 или 34, Надалю – тоже за 30. За 30 – это большой возраст для профессионала, а я любитель, играю в 97 лет. Самая большая мечта – прожить еще несколько лет, до ста. Люди говорят: «Живите до 120 лет», – но мне хотя бы до 100, до 105 или 110 – это было бы замечательно. Мечтаю непросто дожить, а быть активным, хотя бы играть в теннис».

Рафаэль Надаль – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В 2021 году испанец пропустил Уимблдон и Олимпийские игры в Токио. Но Рафаэль сам отказался от участия, а Даниила Медведева и Новака Джоковича могут не пустить на Australian Open.

Кстати, теннисом активно занимается и легендарный российский журналист Владимир Познер, которому уже 87. Он рассказал об этом в интервью Eurosport.ru.

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