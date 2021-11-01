«Неужели я единственный, кто думает, что настало время объединить мужской и женский теннис в единое целое?» Провокационный пост Федерера в первые дни карантина лайкнули Ник Кирьос, Симона Халеп, журналистка Барбара Шетт, а Гарбинье Мугуруса, Рафаэль Надаль и создательница WTA Билли Джин Кинг и вовсе расщедрились на ретвит. Элиту зацепил факт перемен в сложное пандемийное время. А статус и опыт не только влиятельного игрока, но и менеджера с собственной маркетинговой компанией Team8 придали Федереру веса: к Роджеру прислушиваются.

Следом швейцарец определил и программу слияния: он за объединение двух руководящих органов ATP и WTA, а не гендерные битвы в одной сетке.

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До локдауна поводов задуматься о коллаборации не было – для слияния слишком много препятствий. Первое и самое главное – сверхпопулярность АТР и отсутствие таковой у WTA. А следовательно, больше рекламы, спонсоров и призовых, которыми не все хотят делиться. Статусности мужскому туру придавали Биг-3, веер коммерческих турниров и подрастающие звезды из нового поколения. Но последствия пандемии, прощание с топами, революция Новака Джоковича и одинаковые призовые на «ТБШ» могут спровоцировать тур на перемены. Возможно, за них возьмется и Федерер.

Почему сейчас и что предшествует слиянию

Теннис любит перемены и всегда за то, чтобы стать понятнее для аудитории и свежее для стримов. Пусть сами спортсмены поначалу болезненно воспринимают нововведения: здесь запатентовали хоук-ай и сократили формат встреч – одобрили золотой тай-брейк в паре, миксте и пятом сете почти всех «ТБШ». Каждый сезон производители экспериментируют с оборудованием и экипировкой спортсменов, а спонсоры поддерживают новые коммерческие идеи. Объединение – последовательное действие апдейта, которое позволит задвинуть архаизмы 70-летней давности в ящик.

«Я согласна с необходимостью объединения ATP и WTA и говорю об этом с начала 1970-х годов, – написала Кинг в твиттере. – Один голос женщины и мужчины вместе долгое время был моим видением тенниса. Сама по себе WTA была планом «Б».

Билли Джин Кинг и Бобби Риггс Фото: Getty Images

Возможно, швейцарец просто размышлял или это побочный эффект пандемии. Но идея, которую запустила Кинг и одобрили многие игроки, сегодня кажется реальной. В 2021-м дух сотрудничества далек от конкурентных отношений, которые вдохновляли оба тура 50 лет назад. ATP была образована в сентябре 1972 года, WTA создали девять месяцев спустя. В то время мужчины не обращали внимание на конкуренток, что доказывали нули на чеках: для женщин даже в смешанных соревнованиях призовые были в пять раз меньше. Румынский теннисист Илие Настасе забрал 3,5 тысяч долларов за победу в Италии в 1970 году, а чемпионка Кинг получила 600 долларов. Несоответствие оказалось переломным в стремлении Билли Джин создать профессиональный тур.

Две организации пошли разными путями. Но равные призовые на мэйджорах в последние годы и растущая популярность комбинированных турниров в Майами и Индиан-Уэллс постепенно сделали тесные рабочие отношения между двумя турами привлекательными.

Поэтому WTA-тур пошел дальше. В конце прошлого года он отказался от весьма запутанной системы рейтинговых турниров и провел реформу: унифицировал категории в соответствии с мужским теннисом. Серии Premier Mandatory (1000) и Premier 5 (900) объединили в WTA 1000 по аналогии с мужским «Мастерсом». Категория Premier, а это 470 очков, стала WTA 500, WTA International – WTA 250, а WTA 125K – WTA 125. Порезали лишнее: женский теннис стал понятнее.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Другая причина пойти на сближение – беспорядок внутри ATP. Новак Джокович, Вашек Поспишил и Джон Изнер навели шороху, когда представили план по созданию новой организации игроков – Ассоциации профессиональных теннисистов или PTPA. Соучредители лоббировали поддержку среди коллег по ATP. Они официально запустились на US Open-2020, чтобы сильнее влиять на теннисных боссов: например, платить больше не только топовым игрокам. Пока единомышленники находятся на стадии решения юридических вопросов, им не до тура и его проблем. Может, такой триггер ускорит процесс слияния, ведь позиция №1 ATP идет вразрез идеям Федерера и Надаля о теннисе будущего.

«Сейчас неопределенные и непростые времена, но я считаю, что нам, как игрокам и как спорту в целом, чрезвычайно важно сохранять единство, чтобы проложить лучший путь для движения вперед», – объяснил Федерер.

«Мир переживает сложную ситуацию. Лично я считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и вместе работать в одном направлении. Сейчас время для объединения, а не для разделения», – сказал Надаль.

Пандемия, букмекеры и уход Биг-3

Главный фактор возможного слияния – последствия пандемии. Столкнувшись с перспективой длительных приостановок матчей в Азии, запретом на посещение зрителей и строгими правилами вакцинации, руководители туров увидели красоту нового уровня сотрудничества. Ограничения превратили международный спорт в огромную ответственность и риск. После ковида окажутся или две ослабленные организации, или одна сильная.

«Когда дела идут очень хорошо, никто не хочет отказываться ни от чего, ни в каком бизнесе, – констатировал экс-президент ATP Крис Кермод, когда стало очевидно, что календари обоих туров сократят из-за пандемии. – Вы не можете заставить кого-то сосредоточиться на изменениях без этого фактора».

Срочность изменений, вызванная пандемией, хорошо сочетается с новыми приоритетами ATP в эпоху после Кермода и WTA под руководством Мика Лоулера. С конца 2020-го туры выступили с инициативой сделать теннис менее зависимым от продажи билетов и сконцентрироваться на увеличении доходов от медиа и взаимодействии с социальными сетями и партнерами. Также ATP хочет наладить сотрудничество с «Большими шлемами» и WTA, чтобы совместно продавать телеправа. Планируется и единая площадка по продаже данных с матчей букмекерам. Это должно удвоить прибыль в течение 3-5 лет.

Спецы по маркетингу находят способы укрепить совместный брендинг. Например, кампания #CrossCourt снимает рекламу игроков двух туров. В многосерийном шоу участвовали молодожены Гаэль Монфис и Элина Свитолина, игроки-родители Фабио Фоньини и Елена Веснина.

После успеха ATP Cup в Австралии с участием топовых мужских команд в нескольких городах перед WTA стоит задача создать женские соревнования этого же формата. «Мы говорим о Кубке WTA, который начнется в 2022 году, – рассказал Лоулер. – Это в разработке».

Главным препятствием при объединении туров под одной крышей остаются большие доходы мужчин. Но этот разрыв может сократиться в эпоху без Большой тройки. Успех ATP во многом строится на истории взаимоотношения трех величайших игроков, уход которых примерно выровняет позиции туров. Потому и доходы от спонсоров станут скромнее. Слияние уже почти равных по мощи туров перекроет финансовые потери.

Среди последних примеров результативного слияния – объединение профессионального тура по сквошу. В течение трех лет выручка выросла на 68%, призовой фонд женщин – на 53%, а мужчин – на 20%. Охват в социальных сетях скакнул на целых 258%.

Слияние проведут на фоне полного перезапуска тенниса: его логично оформить в ближайшие пару лет. Назначение Федерера на руководящую должность станет красивым решением. Швейцарец уже смотрит на теннис как на продукт бизнеса, что подтверждает успешность Laver Cup. Имея опыт, связи, влияние и поддержку представителей обоих туров, он может потянуть этот тандем: укрепит контакт между игроками, что повысит привлекательность тенниса для спонсоров и увеличит фанатскую базу.

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