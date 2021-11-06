Россия обыграла Швейцарию и взяла Кубок Билли Джин Кинг. До 2020 года главный турнир женских сборных назывался Кубком Федерации, но в сентябре его переименовали в честь экс-первой ракетки мира. Турнир шел неделю, а за сборную играли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. 13 лет Россия не побеждала, в 2021-м команда переписала историю. Тому причина женский камбэк в теннисе и потеря популярности среди див WTA.

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Россия – сильнейшая теннисная сборная мира в 2021 году. И это совсем не патриотическая бравада. Год начался с победы в мужском неофициальном турнире ATP Cup, с Олимпиады в Пекине команда уехала с золотом и серебром микста, а 6 ноября взяла первый за 13 лет обновленный Кубок Билли Джин Кинг. «Этот ребрендинг – значимый момент в нашем спорте. Кубок Дэвиса назван в честь мужчины, так что абсолютно правильно назвать женский Кубок в честь женщины», – заключили в ITF.

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Ребрендинг турнира должны были оценить еще в 2020-м на грунте Будапешта, но из-за пандемии открытие перенесли на хард в Прагу. До финальной части турнира добрались 12 сборных. Четыре из них – напрямую. Это Франция, Австралия, как финалисты 2019-го, Чехия с уайлд-кардом и Канада. А еще восемь, включая Россию, вынырнули из квалификации. Дальше все как в Лиге Чемпионов – не зря же Жерар Пике в ответе за апдейт – круговая система в группах, лучшие выходят в 1/2 и финал.

Сборная России приехала на турнир, если не в статусе фаворитов, то среди них. Ведь сезон закамбэчили сразу четверо из пятерки: Павлюченкова реанимировала карьеру на «РГ»-2021, а Людмила Самсонова стала открытием всего российского спорта. Девушка оформила травяной пятисотник в Берлине – первый титул в карьере. Удивительно, но тогда, как и сегодня в финале Кубка Билли Джин, она вынесла швейцарку Белинду Бенчич.

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

За сборную говорил и новый формат – он позволил России бороться за трофей. При старой схеме розыгрыша сначала весь сезон пришлось бы пробиваться в элитную Мировую группу – сборная за последние годы опустилась в рейтинге. А это вероятность получить мощнейшего соперника. Но и они самоустранились еще до начала Кубка. Почти все топы отказались от турнира в угоду Итоговому WTA, который стартует через три дня после финала. На Кубке Билли Джин Кинг выступили лишь две теннисистки из топ-10: четыре девушки не попали, так как их сборные не квалифицировались, а белоруска Арина Соболенко, испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Каролина Плишкова пожаловались на жесткий календарь и отказались. Итоговый пройдет в мексиканской Гвадалахаре, а перелеты и акклиматизацию никто не отменял. Нет претензий разве только к первой ракетке планеты Эшли Барти. Австралийка досрочно завершила сезон.

Кубок Билли Джин стал максимально удобным для теннисисток, но главные звезды не приехали. Ответ на поверхности: этим турниром нужно открывать или закрывать сезон.

Кубок Билли Джин Кинг – не главное преобразование в теннисе. Возможно, Федерер объединит женский и мужской теннис.

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