5 ноября закончилась чемпионская гонка АТР – определились все участники Итогового турнира. Восьмым и последним на ATP Finals квалифицировался поляк Хуберт Хуркач, который в этот день вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже.

Ранее на турнир, который состоится в Турине с 14 по 21 ноября, отобрались серб Новак Джокович, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд. Аслан Карацев, до последнего претендовавший на участие, пробиться не сумел.

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ATP и WTA обновили рейтинги 8 ноября.

В первой десятке мужского рейтинга на этой неделе больше изменений, чем на предыдущей: в топ-3 вернулся немец Александр Зверев, вытеснив грека Стефаноса Циципаса. Андрей Рублев поменялся местами с испанцем Рафаэлем Надалем и занял пятую строчку. Итальянец Янник Синнер опустился на 10-е место, пропустив поляка Хуберта Хуркача.

Список лучших теннисистов возглавляет серб Новак Джокович. Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию. Аслан Карацев поднялся с 16-го на 15-е место. Карен Хачанов снова вошел в топ-30.

Рейтинг ATP за 08 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 940;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 7640;

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 6540;

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 6540;

5 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4950;

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4568;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3760;

9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 3706;

10 (9). Янник Синнер (Италия) – 3395;

...

15 (16). Аслан Карацев (Россия) – 2392...

29 (31). Карен Хачанов (Россия) – 1731.

В топ-10 женского рейтинга, напротив, изменений почти не произошло. Улучшила свою позицию полька Ига Швёнтек, да вошла в десятку испанка Паула Бадоса. Лучшей среди российских теннисисток остается Анастасия Павлюченкова, которая поднялась на 11-ю позицию. Лидирует, как и неделей ранее, австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA за 08 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7582;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6130;

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 4510;

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4310;

6 (6). Мария Саккари (Греция) – 3760;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) – 3455;

8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) – 3396;

9 (10) Ига Швёнтек (Польша) – 3286;

10 (11) Паула Бадоса (Испания) – 3224;

...

11 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3076...

26 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 2180...

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 1870...

30 (32). Екатерина Александрова (Россия) – 1881...

39 (40). Людмила Самсонова (Россия) – 1601...

67 (69). Анастасия Потапова (Россия) – 985...

78 (80). Варвара Грачева (Россия) – 885...

86 (89). Вера Звонарева (Россия) – 849.

Новак Джокович выиграл «Мастерс» в Париже – переиграл Даниила Медведева в его же стиле, включив план «Б» и сломав игру соперника двумя решениями.

Кто еще не видел самые пронзительные моменты финального матча между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым, смотрите здесь.

Новак Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира, чем побил рекорд Пита Сампраса.

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