Пока лучшие теннисисты сезона готовятся к выступлению на Итоговом турнире года ATP в Турине, по соседству в Милане проходит молодежный NextGen Finals. В 2021-м юные звезды состязаются в четвертый раз – соревнование запустили в 2017 году и с тех пор не проводили лишь однажды, в 2020-м из-за пандемии коронавируса.

В этом сезоне ивент собрал не самый звездный состав: из-за отказов Янника Синнера, Феликса Оже-Альяссима и Дженсона Бруксби места на турнире получили малоизвестные аргентинцы Себастьян Баес с Мануэлем Серундоло, а также залетевший в восьмерку в последний момент по рейтингу Уго Гастон. Но кто знает, чего добьются эти парни в будущем: участие в дебютном розыгрыше принимали не знавшие на тот момент бешеной популярности Даниил Медведев, Денис Шаповалов и Андрей Рублев, которые спустя четыре года рулят ATP-туром.

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Участники NextGen Finals-2017 Фото: Getty Images

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В 2017-м канадец и двое русских составили компанию Борне Чоричу, Джареду Дональдсону, Карену Хачанову, Хён Чону и получившему уайлд-кард итальянцу Джанлуиджи Куинци. Тот турнир был не только дебютным, но и экспериментальным: борьба до выигрыша четырех геймов в сете, отсутствие баланса при счете по сорока. Организаторы подготовили горячий и свежий формат – лучше всех к нему неожиданно приспособился Чон.

Скромный южнокорейский паренек начинал год за пределами сотни, а на NextGen Finals приехал уже 55-м (выше Медведева) и обладателем восьми титулов на «Челленджерах». До 2017-го он блистал исключительно на турнирах этой серии, но стабильный и качественный теннис однажды должен был спровоцировать прорыв. Он произошел во время грунтовой связки Барселона-Мюнхен в апреле: в четвертьфинале каталонского турнира Чона остановил Надаль, а в полуфинале немецкого – аргентинец Пелья. Тем не менее, 20-летний теннисист впечатлил не только уровнем игры на глине (редкость для игроков из Азии), но и уверенностью в матчах против звездного Зверева и опытного Монфиса, которых победил за те две недели.

Молодежный Итоговый подтвердил заявку Хёна на лидерство среди некстгенов. На турнире, где южнокореец был пятым-шестым претендентом на титул, он не оставил никому шансов. В группе Чон поочередно расправился с Шаповаловым, Рублевым (отдал всего четыре гейма) и Куинци, а в полуфинале с баранкой в решающей партии сломил Медведева. В финале южнокорейцу предстоял реванш с Рублевым – казалось, первый сеяный учтет ошибки недавней встречи и затащит противника в борьбу. Но нет: 3:4(5), 4:3(2), 4:2, 4:2 – свежий трофей NextGen Finals укатил вместе с Чоном в Азию.

Для тех, у кого сильно размылись воспоминания о талантливом корейце, есть отличная ассоциация: по стилю игры и манере передвижения по корту он похож на Карацева. Но еще сильнее теннисистов роднит место, где они добились наивысшего результата в карьере. Через два месяца после успеха на молодежном Итоговом Хён прилетел в Австралию и провел там лучший турнир в жизни. В первом круге он на отказе прошел Мишу Зверева, а затем выбил такую серию из побед, о которой в 2021-м теннисисты могут лишь мечтать. Во втором раунде Чон сошелся с Даниилом Медведевым и подтвердил, что результат полуфинала NextGen Finals не был случайностью: под палящим солнцем кореец оказался неуязвим и выиграл в трех сетах, два последних забрав с одинаковым счетом 6:1. Спустя два дня на его пути оказался Александр Зверев – и снова победа. Хён уступал 1:2 по сетам, но собрался и дожал немца с баранкой в решающем.

На матч четвертого круга он наверняка появлялся без иллюзий – на противоположной стороне корта маячил Новак Джокович. Но несмотря на разницу в классе и опыт, неуютно на старте игры почувствовал себя именно серб. 0:4 – максимально неожиданное начало встречи шестикратного чемпиона АО и дебютанта стадии. Ближе к концу партии Новак собрался и отыграл отставание, но все равно уступил на тай-брейке. Во втором сете ситуация повторилась: Джокович догонял большую часть партии и сделал брейк при счете 2:4, но снова не дожал – упустил геймбол при 5:6 и вместо тай-брейка присел на 0-2.

Новак Джокович и Хён Чон на Australian Open-2018 Фото: Getty Images

Внимательные фанаты тенниса помнят, как Новак в одном только 2021-м дважды выиграл матчи с отставания в два сета: на «Ролан Гаррос» против Музетти и в финале с Циципасом. Но против Хёна был не тот случай – серб окончательно расклеился и сгорел всухую. Правда, позднее Джок обосновал поражение болью в локте, хоть и отдал должное сопернику: «Сегодня на корте он был лучше меня. Заслуженная победа, никаких вопросов. Когда бы он не оказывался в опасности, каждый раз находил выход из положения невероятными ударами, обводками. На задней линии он был как стена. Впечатляюще. Желаю ему удачи и дальше».

Вероятно, этими словами Новак мотивировал Чона на еще одну сенсацию: после победы в четвертьфинале над Теннисом Сандгреном в 1/2 ему предстояло сыграть с Федерером. Но матч завершился для южнокорейца драмой – по ходу встречи Хён страдал из-за мозолей на ногах и в результате снялся в конце второй партии. Позднее агент теннисиста Стюарт Дюгуи рассказал, что перед выходом на корт Чону срезали наросты до мяса и накачали его обезболивающим, но это не сработало. «Было очень больно. Я не мог идти», – не скрывал спортсмен.

Медицинский перерыв Хён Чона в матче против Роджера Федерера на Australian Open-2018 Фото: Getty Images

Несмотря на обидный вылет с Australian Open, болельщики в очередной раз убедились в силе и смелости молодого игрока и нарекли его восходящей звездой тенниса Азии. На тот момент лучшим на континенте был Кэй Нисикори, но не покидало ощущение, что Чон может добиться намного большего. Однако никто не предполагал, что вместо славы и долгожданного попадания в топ-10 (в апреле 2018-го стал 19-м в рейтинге) кореец практически закончит с теннисом.

Мозоли на Australian Open – одна из первых и не самая тяжелая проблема Хёна. После поездки в Мельбурн он провел несколько турниров в США и Мексике, но пропустил почти весь грунтовый сезон – лечил больную голень. Вернувшись на корт в Мюнхене после двухмесячного перерыва, Чон пытался найти тот ритм и игру, которых добился в Австралии, но ничего не получалось – до конца года он выиграл всего девять матчей и часто снимался с игр из-за все тех же мозолей.

После очередного вылета выяснилось, что проблемы с голенью и частые мозоли – лишь следствие более глобальной проблемы азиатского теннисиста. Продолжительное время Хён страдал из-за дискомфорта в ноге, и это повлияло на его организм и изнашивало другие части тела. «В 2018-м у меня была проблема со стопой, и я попробовал ее решить. Мне сделали специальную стельку. Это помогло, но появились проблемы со спиной. Так что мне пришлось взять перерыв на полгода», – рассказал Чон после поражения от Надаля в третьем круге US Open-2019.

Хён Чон на US Open-2019 Фото: Getty Images

С тех пор о самом талантливом теннисисте поколения из Азии почти ничего не слышно. В 2020-м он совершил очередную попытку вернуться, но безуспешно: за год Хён провел всего четыре матча на «Челленджерах» (все проиграл), а в квалификации «Ролан Гаррос» показал тревожно низкий уровень и не справился с аргентинцем Ренцо Оливо.

С конца 2020-го Чон выпал не только из тенниса, но и из медиа-пространства. Он не дает интервью, а южнокорейские СМИ молчат о его состоянии. В инстаграме спортсмена за последний год появилось всего две публикации, и лишь одна посвящена здоровью: «По правде говоря, я довольно долго страдал от боли в спине. Пошел на лечение, и все прошло хорошо. Не могу дождаться выхода на корт. Только что начал реабилитацию, я полон решимости вернуться в тур как можно скорее», – написал теннисист 19 января, приложив к записи фото из больницы.

Неизвестно, вернется ли Хон на корт, или его сообщение – лишь щепотка надежды, брошенная для замерших в ожидании фанатов. В любом случае, время уже упущено: когда-то Чон побеждал Медведева, Рублева, Зверева и Джоковича и мог стать лучше некоторых из них, но с тех пор соперники продвинулись далеко вперед, а у самого южнокорейца остался лишь один противник – его тело.

Бывшие соперники Хён Чона – Медведев и Рублев – 14 ноября стартуют на Итоговом турнире ATP. Рассказали, когда им играть с Джоковичем.

Проблемы Чона – цветочки, в сравнении со сложностями американки Элли Киик. Теннисистка пережила рак кожи, опухоль мозга, замену костей и продолжает играть.

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