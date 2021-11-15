Первая ракетка мира серб Новак Джокович весьма эмоционально отреагировал на выход футбольной сборной Сербии в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

В воскресенье, 14 ноября, сербы неожиданно на выезде переиграли сборную Португалии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 2:1, уступая ходу встречи. Победа принесла сербам первое место в группе А и вожделенную путевку в Катар, а Криштиану Роналду и Ко придется биться в стыковых матчах.

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Джокович, в настоящее время находящийся в Турине, на Итоговом турнире АТР, в сторис инстаграма выложил два видео со своей очень яркой реакцией на успех сербской национальной команды. Под одним видео он отметил футболистов Александара Митровича, Душана Тадича, Душана Влаховича, Луку Йовича и главного тренера сербской сборной Драгана Стойковича. А под другим – изобразил аплодисменты игрокам, пробившимся в Катар.

На самом деле, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» – футбольный болельщик со стажем. Он высказывал симпатии в разное время нескольким футбольным командам. Вот, к примеру, видео о его отношении к «Манчестер Юнайтед».

Также Новак признавался в любви к итальянскому «Милану» и говорил о дружбе с лидером этого клуба Златаном Ибрагимовичем.

«Я всегда был болельщиком «Милана», у меня красно-черное сердце. Надеюсь, клуб хорошо выступит в Лиге чемпионов и Серии А. Ибра – мой хороший друг. Он настоящий боец и прирожденный чемпион. Златан задает всем очень высокую планку, продолжает идти вперед, несмотря на возраст и травмы. Это проявления балканского менталитета и балканского характера», – рассказал теннисист.

Новак Джокович Фото: Getty Images

У сербов очень сложные отношения с братским народом из Хорватии, однако Новак старается приложить руку к их потеплению. Во время ЧМ-2018 он яростно топил за «шашечных», включая четвертьфинальный матч Хорватия – Россия. Но тогда его усилия не увенчались успехом, а один из сербских депутатов – Владимир Джуканович – пытался даже пристыдить Ноле. «Только идиот болеет за Хорватию. Джокович – национальный герой, я благодарен ему. Но болеть за Хорватию – как тебе не стыдно? Болеть за хорватов против России будет только психопат, достойный места в сумасшедшем доме».

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Но вернемся от футбола к теннису. Несмотря на сверхуспешную карьеру, удача Новаку сопутствует не всегда. В 2018-м его сокрушил первый чемпион The Next Gen. Он обыгрывал и Медведева – а что с ним сейчас?.

Новак наряду с Даниилом Медведевым – главный фаворит Итогового турнира. Недавно они сражались за титул «Мастерса» в Париже, и тогда серб переиграл Медведева в его же стиле: включил план «Б» и сломал игру первой ракетки России двумя решениями.

Незасчитанный гол Криштиану Роналду в матче квалификации ЧМ-2022 Сербия – Португалия повлиял на прямую путевку в Катар.

Источник – ESPN

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